Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальникеРИА Новости 04:38
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике. Об этом сообщили в эфире передачи "Человек и закон" на Первом канале. Эта история началась еще зимой.
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Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за фото в коротком платье
Аргументы и Факты - Алтай01:07
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Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
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Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
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Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
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Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
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В Пензенской области на 16% снизилась смертность населения — минздрав
В Пензенской области по итогам двух месяцев 2019 года смертность снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
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Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Спорт
Медведева назвала бронзу ЧМ приемлемым результатом
Напомним, Медведева стала третьей на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Израиль стягивает войска к сектору Газа
Обновлено в 05:01
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Авто
Доля кредитных машин в продажах достигла максимума
Доля кредитных машин в продажах достигла максимума Несмотря на отсутствие государственных программ поддержки автопродаж, в первые два месяца 2019 года рынок кредитования машин показал рост при общем падении продаж автомобилей.
Обновлено вчера в 17:52
Космос
В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
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Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни
Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
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Общество
Кожемяко уволил очередного директора департамента
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Капелло назвал лучших игроков, которых он тренировал
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов
Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
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Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
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Политика
К границе США двинулся новый караван мигрантов
Как стало известно СМИ, сформировавшийся на мексиканской территории караван, состоящий из 1,5 тысяч мигрантов из Центральной Америки, начал движение с юга Мексики по направлению к границе с США.
Обновлено в 04:12
Авто
Lamborghini выпустит «духовного наследника» LM002
Итальянский автопроизводитель Lamborghini вынашивает планы о выпуске «духовного наследника» легендарной модели LM002.
Обновлено в 05:29
Спорт
Клебо рассказал, что хотел бы потренироваться вместе с Большуновым
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что хотел бы улучшить взаимоотношения с россиянином Александром Большуновым.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием
Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
Обновлено вчера в 21:30