Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальникеРИА Новости 04:38
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике. Об этом сообщили в эфире передачи "Человек и закон" на Первом канале. Эта история началась еще зимой.
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Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за фото в коротком платье
Аргументы и Факты - Алтай01:07
Барнаульская учительница уволилась из школы из-за откровенного фото в интернете
Катунь 24вчера в 22:59
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Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
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Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
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В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
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С начала года почти 33 тысячи украинцев заболели корью
«32 939 украинцев заболели корью с 28 декабря 2018 года до 22 марта 2019 года», — сообщили представители Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
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Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
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Советский разведчик рассказал, кто мог убить Рудольфа Гесса
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Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн
Коэн был режиссером, сценаристом и продюсером всех трех фильмов.
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Здоровье
На Сахалине разработают программу развития паллиативной помощи
Власти Сахалина совместно с фондом помощи хосписам "Вера" разработают программу развития паллиативной помощи в регионе.
Обновлено вчера в 18:28
Энергетика
Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта
«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Влиятельный чиновник уволен из администрации Приморья
Губернатор края Олег Кожемяко освободил от занимаемой должности Надежду Кочурову - директора департамента образования и науки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:55
Технологии
В Железногорске успешно проведены приемочные испытания очередной партии ТВС МОКС
На площадке Горно-химического комбината успешно завершены приемочные испытания очередной партии тепловыделяющих сборок (ТВС) с МОКС-топливом для реакторной установки на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС.
Обновлено в 01:02
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Томичи почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В Томской области сегодня, 25 марта, почтили память жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 02:02
Политика
В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым
Представители оппозиции напомнили, что до введения запрета средиземноморские и черноморские круизы с заходом в Ялту и другие порты Крыма пользовались большой популярностью у отдыхающих из ФРГ.
Обновлено в 05:10
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
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Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей
Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
Обновлено в 02:50
Общество
В Москве по программе реновации расселяют два дома на Варшавском шоссе
В Южном Бутове началось расселение по программе реновации двух домов на Варшавском шоссе, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Обновлено в 04:20
Происшествия
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Обновлено в 01:40
Общество
Опрос: Россияне высказались насчет голосования по интернету
В 2008 году на аналогичный вопрос положительно ответили 34 процента участника опроса, 48 процентов высказались однозначно против.
Обновлено в 04:53
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка
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Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено вчера в 02:37
Политика
В Раде оценили последствия потери транзита российского газа
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Темпы роста выручки группы «Мать и дитя» замедлились вдвое
Головная компания частной сети клиник "Мать и дитя" — MD Medical Group Investments (MDMG) — сообщила об увеличении выручки по МСФО в 2018 г. на 9% до 14,9 млрд руб. Темпы роста замедлились больше чем вдвое.
Обновлено в 05:15