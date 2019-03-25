Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальникеРИА Новости 04:38

Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике. Об этом сообщили в эфире передачи "Человек и закон" на Первом канале. Эта история началась еще зимой.

Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике

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