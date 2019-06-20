Россияне пожаловались Путину на низкие зарплатыЗаб.Ру 05:19

Россияне во время «Прямой линии» с президентом пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты. По их словам, на такие деньги просто невозможно жить.

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