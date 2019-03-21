Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала КолчакаLenta.ru 06:15

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился от ФСБ России решения о снятии грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении адмирала Колчака.

с чего всё началось

ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ из Центрального архива службы, который получил житель Петербурга Дмитрий Остряков.

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