Наука

Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на ЗемлеРИА Новости 06:09

На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев. Ученый уточнил, что это связано с активностью Солнца.
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Землю захлестнула мощнейшая магнитная буря года: следует ли паниковать

Московский Комсомолец04:54

Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле

Национальная служба новостей06:35

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Ученые предупредили о мощнейшей магнитной буре

ФАН06:34

Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле

РИА Новости06:09
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Василевский установил рекорд сборной России на чемпионатах мира

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Что случилось Боец UFC Иван Штырков и другие спортсмены, тренирующиеся в академии единоборств РМК, участвовали в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.
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В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры

В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
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Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
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На Байконуре начали готовить к запуску «Союз-2» с роботом Федором

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Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном

Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
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Мутко рассказал об итогах отопительного сезона

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В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Авто

Компания Kia показала новый компактный кроссовер

Новый компактный кроссовер Kia поступит в продажу в Корее во второй половине 2019 года, а вскоре после этого начнутся продажи в других странах.
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Чистая прибыль TCS Group в 1 квартале выросла на 25%

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Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ

Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
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Песков назвал темы встречи Путина и Помпео

Сегодня вечером (после 18 по столичному времени) в Сочи президент России Владимир Путин примет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 06:28
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В Новокузнецке отстранили священника после инцидента с электрошокером

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Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
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Токаев поручил создать специальную экономическую зону на Байконуре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную экономическую зону на Байконуре.
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Епархия намерена продолжить стройку храма в центре Екатеринбурга

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Беглов поздравил Льва Додина с юбилеем

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