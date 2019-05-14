Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на ЗемлеРИА Новости 06:09

На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев. Ученый уточнил, что это связано с активностью Солнца.

Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле

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