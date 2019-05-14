Наука
Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на ЗемлеРИА Новости 06:09
На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев. Ученый уточнил, что это связано с активностью Солнца.
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Хоккей
Василевский установил рекорд сборной России на чемпионатах мира
Сборная России продолжает успешное выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, накануне наша команда одержала третью подряд победу, обыграв чехов 3:0. Эта игра стала особенной для вратаря Андрея Василевского.
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Происшествия
Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов
В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.
Обновлено в 05:14
Политика
Рада отложила вопрос об инаугурации Зеленского
Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента перенес заседание по дате инаугурации новоизбранного президента Зеленского на 15 мая.
Обновлено в 04:13
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
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Армия и оружие
Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США
Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:22
Общество
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Обновлено в 05:21
Спорт
Боец UFC участвовал в разгоне акции протеста в Екатеринбурге
Что случилось Боец UFC Иван Штырков и другие спортсмены, тренирующиеся в академии единоборств РМК, участвовали в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:38
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Гаджеты
Xiaomi презентовала электронную книгу iReader T6
Китайская компания Xiaomi презентовала электронную книгу, которая получила название iReader T6.
Обновлено в 02:57
Гаджеты
Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном
Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Общество
Мутко рассказал об итогах отопительного сезона
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в апреле говорили, что по итогам отопительного сезона 2018–2019 года аварий на объектах ЖКХ стало на 10% по сравнению с прошлым сезоном.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Петербурге мужчина провалился в яму с горячей водой
Обновлено в 05:43
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Авто
Компания Kia показала новый компактный кроссовер
Новый компактный кроссовер Kia поступит в продажу в Корее во второй половине 2019 года, а вскоре после этого начнутся продажи в других странах.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Чистая прибыль TCS Group в 1 квартале выросла на 25%
Прибыль до налогообложения увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,3 млрд рублей (1 квартал 2018 года: 7,4 млрд рублей).
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Хоккей
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Обновлено в 05:18
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ
Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 04:59
Политика
Песков назвал темы встречи Путина и Помпео
Сегодня вечером (после 18 по столичному времени) в Сочи президент России Владимир Путин примет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 06:28
Здоровье
В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Политика
Токаев поручил создать специальную экономическую зону на Байконуре
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную экономическую зону на Байконуре.
Обновлено в 05:22
Театры
Беглов поздравил Льва Додина с юбилеем
Обновлено в 03:13