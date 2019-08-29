Гитлеровская Германия не смогла создать собственное ядерное оружие, потому что ее руководство не считало эту задачу приоритетной, а германские атомщики не просили серьезного финансирования, рассказал РИА Новости советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский.

с чего всё началось

Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу

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