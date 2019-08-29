Политика

РИА НовостиРИА НовостиУченый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу

Советский атомный проект начался в 1942 в ответ на разработку ядерного оружия в США. Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.
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с чего всё началось

Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу

Гитлеровская Германия не смогла создать собственное ядерное оружие, потому что ее руководство не считало эту задачу приоритетной, а германские атомщики не просили серьезного финансирования, рассказал РИА Новости советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский.
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