Гитлеровская Германия не смогла создать собственное ядерное оружие, потому что ее руководство не считало эту задачу приоритетной, а германские атомщики не просили серьезного финансирования, рассказал РИА Новости советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский.

с чего всё началось

Советский атомный проект начался в 1942 в ответ на разработку ядерного оружия в США. Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.

Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.

Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Происшествия В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь Оппозиционерка и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь подверглась нападению возле подъезда своего дома.

Политика В Саратове на месте старого аэропорта появится «город будущего» Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» корреспондент, на заседании правительства Саратовской области в четверг, 29 августа, глава региона отметил, что в ходе визита 27 августа в новый международный аэропорт «Гагарин» президент России Владимир Путин поинтересовался судьбой старого аэропорта.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Общество Собянин: средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей Средняя заработная плата учителей московских школ по итогам первого полугодия 2019 года составила 114 тыс. рублей.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Шоу-бизнес Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.

Здоровье Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы В Нижнем Тагиле главные врачи двух больниц, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от занимаемых должностей на время проверки.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Политика Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».

Технологии Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.

Путешествия Летний трафик по Крымскому мосту увеличился на 8,5 процента Летом 2019 года автомобильный трафик по Крымскому мосту возрос на 8,5 процента.

Происшествия В Петербурге задержали обидчика профессора из Нью-Йорка Сотрудники петербургского уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, который был избит и ограблен на одной из «злачных» улиц Северной столицы.

Политика Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.

Политика Партия Зеленского выдвинула в Раде кандидата в премьеры Партия "Слуга народа" внесла в Верховную раду кандидатуру советника президента Гончарука на пост премьер-министра.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Авто Первый автомобиль, который получил цифровую приборную панель Внутри автомобиль отвечал всем запросам представительского класса - кожаный салон, вставки из дерева, сенсорные кнопки, однако главным штрихом стала цифровая панель.

Армия и оружие Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.

Происшествия В Карелии перевернулся школьный автобус Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии.