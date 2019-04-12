Космос
Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для наукиРИА Новости 08:49
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки. Ученый считает, что с научной точки зрения Международная космическая станция — "пустая трата времени".
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