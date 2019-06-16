Общество
Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы хорошо выглядетьREGNUM 03:56
Ученые из Великобритании выяснили, сколько необходимо спать в течение суток, чтобы хорошо выглядеть. Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на исследования британских ученых. По данным этих британских исследователей, человек должен спать в сутки примерно 9 часов и 10 минут.
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Ученые назвали оптимальную продолжительность сна для внешней привлекательности
Актуальные Новостивчера в 09:44
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Музыка
Умер участник группы «Машина времени»
Обновлено в 06:26
Общество
Глава СЖР пригласил Голунова на митинг 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится 16 июня на проспекте Сахарова в Москве.
Обновлено вчера в 09:26
Единоборства
Боксер Фьюри победил Шварца в первом бою после ничьей с Уайлдером
Бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу в первом поединке после ничьей с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Хоккей
«Сент-Луис» провел чемпионский парад
По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Подмосковье сгорел рейсовый автобус
Обновлено в 06:18
Экономика
Якутия намерена значительно увеличить объем несырьевого экспорта
Якутия намерена значительно увеличить объем экспортных поставок несырьевой неэнергетической продукции, заявил глава Якутии Айсен Николаев на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко закрыла собственную частную школу
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде перед свиданием со своей девушкой молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. При встрече он поцеловал 20-летнюю подругу.
Обновлено в 07:03
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Путешествия
Не хуже, чем пейзажи Норвегии: зачем ехать в Горный Алтай и как путешествовать по нему без машины
Пришлось придумывать, как увидеть красоту без автомобиля и ночевки в палатках.
Обновлено в 06:15
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Происшествия
Петербуржца подозревают в развращении шестилетнего сына
Жертвой насильника стал ее шестилетний сын. Ребенок является общим для женщины и подозреваемого.
Обновлено в 07:10
Общество
Супругу Нетаньяху оштрафовали на $15 тыс. за заказ еды за госсчет
Супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху признали виновной в ненадлежащем использовании госсредств и обязали выплатить штраф в размере 55 тыс. шекелей ($15,2 тыс.) за незаконное пользование услугами общественного питания, пишет The Times of Israel.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Религия
Православные отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают День святой Троицы, или Петидесятницу, сообщает ТАСС. Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период.
Обновлено в 01:33
Политика
Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти накануне G20
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести полноформатные переговоры перед саммитом G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.
Обновлено в 07:09
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать клубнику
Спелые и качественные плоды клубники можно выбрать, опираясь на несколько простых рекомендаций, сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 07:31
Авто
В России на новые автомобили в мае потратили почти 163 млрд рублей
Всего в нашей стране было реализовано автомобилей на сумму 162,6 млрд рублей, что почти на 17 млрд меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО
Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53