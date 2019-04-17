Наука
Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на ЗемлеREGNUM 00:27
Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.
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Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.
Обновлено вчера в 06:34
Энергетика
«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения
«Газпром нефть» обратилась в правительство с просьбой предоставить южной части Приобского месторождения льготы, аналогичные тем, что недавно попросил у президента Владимира Путина глава «Роснефти» Игорь Сечин для северной и центральной частей Приобского месторождения.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
На трассе в Приморье нашли медвежонка в коробке
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных
Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Политика
СМИ рассказали о «патовой ситуации» для США в Венесуэле
Последний визит госсекретаря США Майка Помпео к границе Венесуэлы и Колумбии свидетельствовал об отсутствии у Соединенных Штатов плана действий в регионе, заявляет Washington Examiner.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играми
Во вторник пресс-служба "Укрнафты" сообщила, что постоянный третейский суд в Гааге взыскал с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии
Обновлено 15 апреля в 21:01
Экономика
Выручка АК АЛРОСА упала на треть, а чистая прибыль – почти в два раза
Чистая прибыль снизилась почти вдвое: с 30,6 до 16,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Политика
WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400
Обновлено вчера в 22:45
Хоккей
«Рубин» победил «Сарыарку» в первом матче финала ВХЛ
Следующий матч пройдет в Тюмени 17 апреля.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы
Обновлено вчера в 23:32
Транспорт
В Красноярске меняется схема движения двух автобусных маршрутов
Маршрут автобуса №10 будет продлен до остановки «пос. Энергетики» Ленинского района. Об этом сообщает паблик «Город Красноярск».
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено вчера в 02:24
Армия и оружие
Появились новые подробности гибели российских военных в Сирии
Во вторник появилась информация о гибели бригадного генерала сирийской армии Мунсира аль-Асаса в провинции Дейр-эз-Зор; предполагается, что он погиб в обстрелянном террористами УАЗе с российскими военными, сообщается в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
Автобус столкнулся с локомотивом в Красноярском крае
Обновлено в 00:11
Политика
Глава МИД Украины Климкин обвинил россиян в «культе Сталина»
Как сообщает издание "Историческая правда", министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные опроса, проведенного среди граждан России, об их отношении к личности советского лидера Иосифа Сталина.
Обновлено вчера в 19:50
Хоккей
Свечников не смог продолжить матч после драки с Овечкиным
Обновлено 15 апреля в 21:32
Наука
В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Путин поддержал проектирование ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин одобрил начало работ по проведению высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург, исходя из экономической целесообразности.
Обновлено вчера в 07:03
Общество
Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета
Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено вчера в 12:11
Экономика
Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ
13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+»,— заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Россия высылает польского вице-консула в Иркутске
Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено вчера в 09:40
Культура
Шнуров рассказал о пожаре в Нотр-Даме в стихах
Музыкант Сергей Шнуров не остался в стороне от произошедших событий в Париже и посвятил стихотворение трагедии в соборе Парижской Богоматери, определяя произошедшее как "символ новой смены вех": Как символ новой смены вех.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:56