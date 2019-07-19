Наука
Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультовПолитическая Экспертиза вчера в 20:11
«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта. Об этом сообщили ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США.
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Ученые: «нижнее» давление оказывает серьезное влияние на риски инфаркта и инсульта
Medikforum.ruвчера в 05:25
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:42, Вашингтон
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