«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта. Об этом сообщили ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США.

Политика «Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа «Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников".

Происшествия СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Транспорт На Большой кольцевой линии метро произошел сбой В утренний час пик сегодня в московском метро произошел сбой на Большой кольцевой линии.

Культура Актер из детского телешоу рассказал о «разврате» за кадром Актер Ронни Ле Дрю (Ronnie Le Drew) рассказал о сексуальных инцидентах с участием кукол за кадром детского телешоу Rainbow.

Недвижимость Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.

Происшествия Четвёртый энергоблок Калининской АЭС выведен на номинальную мощность Четвёртый энергоблок Калининской атомной электростанции в Тверской области, который ранее был отключён вместе с другими блоками от сети, возобновил свою работу на номинальной мощности.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.

Общество Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Происшествия Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.

Происшествия На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Общество Названы города с самым загрязненным воздухом В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.

Политика Комитет сената утвердил кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона Комитет по вооруженным силам сената США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона, говорится в распространенном в четверг заявлении председателя комитета Джеймса Инхофа.

Политика Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.

Политика Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400 США не изучают возможность введения санкций против Турции из-за закупки российских систем С-400. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп.

Политика Порошенко уличили в вечерних разговорах с Медведчуком Экс-президент Украины Петр Порошенко находится в абсолютном диалоге с главой политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщает LB.ua.