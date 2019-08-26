Наука

Российская газетаРоссийская газетаУченые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль

Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи. Склонным к воспалительным заболевания кишечника людям специалисты порекомендовали есть меньше жареной пищи.
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