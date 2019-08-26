Наука
Российская газетаУченые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи. Склонным к воспалительным заболевания кишечника людям специалисты порекомендовали есть меньше жареной пищи.
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Технологии
В Сети на фото показали макет БПЛА «Охотник» с плоским соплом
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Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
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Умер британский политтехнолог Тим Белл
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, скончался 25 августа в возрасте 77 лет.
REGNUM 08:22
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости 08:05
Политика
Китаю готовят Ми-171 на русской тяге
Qindao Helicopter ведет переговоры о первых вертолетах с двигателем ВК-2500 «Вертолеты России» с начала 2020 года могут начать поставки в Китай среднего транспортного вертолета Ми-171 с российским двигателем ВК-2500.
Коммерсантъ 17:01
Авто
Lada стала самым популярным автомобилем на Украине
Стало известно, что за все время независимости самыми популярными машинами на Украине оказались модели Lada.
Тарантас Ньюс 13:42
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
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Божена Рынска ждет ребенка от покойного Игоря Малашенко
44-летняя вдова Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что у нее и покойного мужа будет дочь — Евгения Игоревна Малашенко.
MOS.news 10:21
Происшествия
Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru 14:56
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля
«Министерство пересмотрело прогноз по курсу рубля по итогам 2019 года в сторону понижения — до уровня 65,4 рублей за доллар с 65,1 рублей за доллар в апрельском прогнозе», — сообщает ТАСС.
URA.Ru 15:02
Политика
Лавров убежден, что процесс международного признания Абхазии необратим
Абхазия состоялась как демократическое государство, процесс международного признания республики необратим.
ТАСС 15:01
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Футбол
Т. Силва: сложно сказать, что происходит между Неймаром и «ПСЖ»
Сложно сказать, что происходит между ним и „ПСЖ“.
Чемпионат 17:00
Футбол
«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре
Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс 17:31
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком флаг Украины
CBS Media 13:31
Культура
Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку
Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
РИА Новости 09:00
Наука
Создана математическая модель нравственного и политического развития
В ходе исследования ученые сопоставили эти прогнозы с данными об общественном мнении, охватывающими период более чем в 40 лет.
Naked Science 13:53
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Политика
СМИ узнали о подготовке визита Болтона в Белоруссию
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Белоруссию, пишет Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников американского правительства.
РБК 16:29
Космос
На МКС успешно перестыковали корабль «Союз МС-13»
Космонавт Александр Скворцов провёл перестыковку корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.
Телеканал ОТВ 01:27
Космос
Американский беспилотник Х-37 побил рекорд продолжительности полета
Вечерний курьер 16:58
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Происшествия
В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе
Авиалайнер Boeing 737 чешской авиакомпании Smartwings прилетел из Греции в Прагу на одном двигателе.
Известия 17:29
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Музыка
Игорь Крутой отпраздновал 65-летие на конкурсе «Новая волна» в Сочи
На музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер основателя конкурса, композитора Игоря Крутого, посвященный 65-летнию музыканта.
Культуромания 01:35
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Гаджеты
Китайская Baidu обгоняет Google на глобальном рынке смарт-колонок, увеличив поставки на 3700 %
Bloomberg Исследовательская фирма сообщила, что Baidu обошла компанию Google, заняв во втором квартале 2019 года 17,3 % мирового рынка благодаря поставке 4,5 млн смарт-колонок, что на 3700 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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