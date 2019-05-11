Технологии
Ученые выяснили, как человечество изменило планету за 50 летРоссийская газета 01:57
Ученые пояснили, что сегодня порядка 75% запасов пресной воды уходит на нужды сельского хозяйства и животноводства. Так, с 1930 года в три раза выросло производство сельхозпродукции. При этом за последние 50 лет на 23% сократилась продуктивность земной поверхности.
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