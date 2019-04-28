Наука

Ученые узнали, к чему ведут недосып и стресс на работеРосбалт 08:14

Недосып и стресс на работе в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у работников с гипертонией.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стресс на работе увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

OAnews03:04

Ученые уточнили, что будет с теми, кто стрессует на работе и плохо спит

Вести.Ru07:35

Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа

Lenta.ru06:38

Ученые рассказали, к чему приводят стресс на работе и недосып

РИА Новости06:51

Ученые предупредили о смертельной опасности недосыпа и стресса на работе

Известия06:07

Стресс на работе и плохое качество сна повышают риск ранней смерти у гипертоников

Medikforum.ru11:31

Стресс и недосып ведут к гибели, предупредили ученые

Газета.Ru11:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Лобода отказалась от участия в «Голосе»

Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

Трамп задумывается о третьем саммите с Ким Чен Ыном

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп рассматривает возможность проведения уже третьего по счету саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Обновлено в 11:05
Происшествия

На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Обновлено в 09:31
Политика

Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына

Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 06:24
Футбол

«Вольфсбург» разгромил «Хоффенхайм»

«Вольфсбург» набрал 49 очков и поднялся в таблице на 8-е место. «Хоффенхайм» с 50 очками занимает 7-ю строчку.
Обновлено в 11:28
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:41
Происшествия

Вблизи аэропорта Хитроу возник крупный пожар

Сильный пожар возник в воскресенье на складе, расположенном в пригороде Лондона Вест-Дрейтон в непосредственной близости от лондонского аэропорта Хитроу.
Обновлено в 11:21
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Автоспорт

Риккардо извинился перед Квятом за столкновение на Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Музыка

В Нижнем Тагиле заключенные пригласили Басту в колонию

Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле опубликовали музыкальное видеоприглашение Василию Вакуленко.
Обновлено в 07:12
Гаджеты

На что способны пять камер Samsung Galaxy S10 Plus. Тест фотографа

В Samsung Galaxy S10+ есть много интересного для любителя фотографии, начиная от процесса съёмки и заканчивая постобработкой.
Обновлено в 10:05
Общество

Главный раввин России считает расстрел в синагоге вызовом обществу США

Главный раввин России Берл Лазар выступил с соболезнованиями семье погибшей при расстреле синагоги в Калифорнии Лори Гилберт-Кэй и заявил, что идеология допустимости насилия - это вызов всему американскому обществу и государству.
Обновлено в 08:56
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Обновлено в 11:51
Хоккей

Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 12:41
Путешествия

Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву

В транзитной зоне находились 27 человек, в их числе один ребенок. Россияне летели из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай.
Обновлено в 11:06
Политика

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего.
Обновлено в 11:41
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл у «Бернли» и вернулся на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над «Бернли» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 11:03
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев растрогал поклонников умилительным видео с сыном

Обновлено в 08:38
Футбол

Тренер «Лидса» заставил свою команду пропустить после спорного гола

Главный тренер хозяев Марсело Бьелса заставил своих игроков пропустить мяч после того, как они забили спорный мяч.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное