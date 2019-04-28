Наука
Ученые узнали, к чему ведут недосып и стресс на работеРосбалт 08:14
Недосып и стресс на работе в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у работников с гипертонией.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Трамп задумывается о третьем саммите с Ким Чен Ыном
Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп рассматривает возможность проведения уже третьего по счету саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Обновлено в 11:05
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына
Обновлено в 07:29
Футбол
«Вольфсбург» разгромил «Хоффенхайм»
«Вольфсбург» набрал 49 очков и поднялся в таблице на 8-е место. «Хоффенхайм» с 50 очками занимает 7-ю строчку.
Обновлено в 11:28
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:41
Происшествия
Вблизи аэропорта Хитроу возник крупный пожар
Сильный пожар возник в воскресенье на складе, расположенном в пригороде Лондона Вест-Дрейтон в непосредственной близости от лондонского аэропорта Хитроу.
Обновлено в 11:21
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Музыка
В Нижнем Тагиле заключенные пригласили Басту в колонию
Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле опубликовали музыкальное видеоприглашение Василию Вакуленко.
Обновлено в 07:12
Гаджеты
На что способны пять камер Samsung Galaxy S10 Plus. Тест фотографа
В Samsung Galaxy S10+ есть много интересного для любителя фотографии, начиная от процесса съёмки и заканчивая постобработкой.
Обновлено в 10:05
Общество
Главный раввин России считает расстрел в синагоге вызовом обществу США
Главный раввин России Берл Лазар выступил с соболезнованиями семье погибшей при расстреле синагоги в Калифорнии Лори Гилберт-Кэй и заявил, что идеология допустимости насилия - это вызов всему американскому обществу и государству.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
Обновлено в 11:51
Хоккей
Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:41
Путешествия
Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву
В транзитной зоне находились 27 человек, в их числе один ребенок. Россияне летели из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай.
Обновлено в 11:06
Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего.
Обновлено в 11:41
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл у «Бернли» и вернулся на первое место в АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над «Бернли» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 11:03
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Футбол
Тренер «Лидса» заставил свою команду пропустить после спорного гола
Главный тренер хозяев Марсело Бьелса заставил своих игроков пропустить мяч после того, как они забили спорный мяч.
Обновлено в 11:01