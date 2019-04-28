Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосыпРоссийская газета 09:15
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Eurekalert со ссылкой на Европейское общество кардиологов.
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Происшествия
На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться
Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Культура
Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал
Ранее, победа дочери Алсу вызвал скандал у пользователей в Сети.
Обновлено в 02:37
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии
Более полусотни машин столкнулись 28 апреля в крупном ДТП на автобане в восточной части Германии.
Обновлено в 11:21
Кино
«Повелитель мух» в космосе: объявлен состав нового sci-fi триллера
Портал Deadline описывает сюжет предстоящей картины как историю о 30 подростках, которых отправили заселять чужую планету.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия
У Boeing 767 в небе загорелся двигатель
У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Происшествия
На Серовском тракте из-за снега образовалась большая пробка
На Серовском тракте сегодня из-за выпавшего снега случилось много ДТП.
Обновлено в 05:13
Религия
Медведев поздравил православных христиан с Пасхой
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес
Раскрыт механизм победы дочери Алсу в шоу «Голос»
Якобы российские селебрити активно голосовали и сами агитировали своих поклонников отправить смс за дочку Алсу.
Обновлено в 06:39
Здоровье
Педиатры назвали 12 осложнений после вакцинации
Вместо 47 страшных последствий прививок, ученым удалось установить причинно-следственную связь только с 12 осложнениями.
Обновлено в 06:33
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
Литва получила в подарок от США винтовки 50-х годов
Обновлено в 00:52
Политика
В Испании завершилось голосование на досрочных парламентских выборах
Голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) завершилось в воскресенье в Испании.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Политика
Зеленского обвинили в глупости из-за его ответа Путину
Украинские общественные и политические деятели высмеяли так называемый ответ победителя президентской гонки на Украине Владимира Зеленского президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге
В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».
Обновлено в 15:01
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»
На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
Обновлено вчера в 19:41
Транспорт
«Платон» проследит за автобусами
На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом
В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Жену Тарасова осудили за плохую заботу о дочери
Супругу полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко осудили в Сети, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер пришел на выпускной внебрачного красавца-сына
21-летний сын звезды «Терминатора» Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна окончил университет.
Обновлено в 07:25
Авто
ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой
В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено в 08:24
Футбол
Киевское «Динамо» вдевятером обыграло «Львов» в чемпионате Украины
Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве победили "Львов" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 14:44