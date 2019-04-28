Наука

Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосыпТК Звезда 10:08

В результате было установлено, что гипертензия в сочетании с недосыпом и стрессом в три раза увеличивает вероятность заболевания сердца. По сообщениям ученых, один лишь фактор нервного перенапряжения увеличивает риск в 1,6 раза, а плохой сон - в 1,8 раза.
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Чем может быть опасно нервное истощение, рассказали учёные

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Стресс на работе и плохое качество сна повышают риск ранней смерти у гипертоников

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Стресс и недосып ведут к гибели, предупредили ученые

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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
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Volkswagen Tayron в марте обошел по продажам Toyota Highlander

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Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.
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Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

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В центре российской столицы 29 апреля и 4 мая будет перекрыт ряд улиц в связи с ночными репетициями парада Победы.
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Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

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В Мексике 11 человек погибли в результате ДТП с автобусом

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Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ

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Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана

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Армия и оружие

Разработчик показал видео полета самолета МС-21

Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
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«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

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Москвичей предупредили об агрессивных змеях в столичных парках

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В Свердловской области с утра 28 апреля отмечается обильный снегопад. Уже установился снежный покров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
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В Орле машина въехала в зрителей во время автошоу

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Названы самые бесполезные функции современных автомобилей

Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
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В доме рэпера Гуфа случился пожар

Жилище соседа 39-летнего артиста полностью сгорело. По слухам, пожар начался из-за невнимательности знакомого Гуфа.
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Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
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Происшествия

На трассе в Германии столкнулись более 50 машин

На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
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Сегодня, в день Воскресения Христова, телеведущая передала своим подписчикам поздравления от него.
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Умер бывший губернатор Хакасии Алексей Лебедь

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Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
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