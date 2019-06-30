Наука

Ученые описали предсмертные переживания человекаИзвестия 02:38

Около 10% людей в опасных ситуациях испытывают особые переживания, или «околосмертный опыт». К такому выводу пришла международная группа из датских, норвежских и немецких ученых. Они представили результаты работы на пятом конгрессе Европейской академии неврологии, сообщает MedicalXpress.
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Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей

РИА Новости03:03

Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

Российская газета00:19

Ученые описали предсмертные переживания человека

Известия02:38

Ученые выяснили, что чувствует человек «перед смертью»

URA.Ru03:17

Учёные рассказали о переживаниях человека в предсмертном состоянии

RT на русском04:36

Ученые выяснили, что чувствуют умирающие люди

Газета.Ru03:55

Каждый десятый человек может испытывать мистические переживания, связанные со смертью - ученые

REF News05:27
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Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
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Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

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Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату

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Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии

Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
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Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
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Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".
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