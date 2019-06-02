Здоровье
Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыхаИзвестия вчера в 22:18
Положительный эффект каникул сохранялся в течение десяти месяцев. В то же время эксперимент ученых из Хельсинки показал, что нерегулярный отдых менее трех недель может привести к преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
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Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Снос бюста Жукова в Харькове попал на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых националисты в Харькове сносят с постамента бюст маршалу Георгию Жукову.
Обновлено в 09:57
Политика
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
Обновлено в 08:28
Наука
Ученые нашли связь между варикозом и уровнем интеллекта
Группа российских исследователей из Института цитологии и генетики в Новосибирске заявила, что между варикозом и уровнем интеллекта существует связь, о которой ранее не было известно.
Обновлено вчера в 20:13
Религия
В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю
Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Происшествия
СК заинтересовался стаями бездомных собак в Подмосковье
Следователи инициировали доследственную проверку после сообщений СМИ о массовых скоплениях бродячих собак, которые держат в страхе жителей нескольких городов Подмосковья, сообщает областной главк СКР в воскресенье, 2 июня.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло
Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 09:35
Футбол
Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов
Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Локомотив» не будет продлевать контракт с Тарасовым и может подписать Гацкана
По информации «Спорт-Экспресс», москвичи сообщили 32-летнему футболисту, что не будут продлевать с ним истекший 31 мая контракт.
Обновлено в 11:26
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве газа в Муроме
Обновлено в 06:28
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе
На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
Обновлено в 10:57
Единоборства
Василий Уткин выступил от имени «московского толстячества»
От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.
Обновлено в 10:28
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек
Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Политика
Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее
Обновлено в 11:43
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик
Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Два истребителя ВВС Сингапура были подняты по тревоге
Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были подняты по тревоге для сопровождения пассажирского самолёта авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Xiaomi Mi 3D Cinema Headset — домашний кинотеатр в виде шлема виртуальной реальности
Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Валерия прокомментировала фото Подольской в серебристом платье
Наталья Подольская опубликовала в соцсети фото, на котором она изображена в коротком серебристом платье.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции
В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Театры
Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
В Уфе на 61-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Китай испытал новую ракету с десятью независимыми боеголовками
Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog.
Обновлено в 10:26