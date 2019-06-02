Здоровье

Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыхаИзвестия вчера в 22:18

Положительный эффект каникул сохранялся в течение десяти месяцев. В то же время эксперимент ученых из Хельсинки показал, что нерегулярный отдых менее трех недель может привести к преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
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Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха

Известиявчера в 22:18

Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха

Российская газета02:45

Сколько нужно отдыхать для нормальной жизни, выяснили ученые

Газета.Ru02:42

Названо необходимое для долгой жизни время отдыха

Lenta.ru04:09

Ученые рассказали, сколько нужно отдыхать

Национальная служба новостейвчера в 07:20

Сколько нужно отдыхать, чтобы быть здоровым и молодым?

Профильвчера в 05:22

Как и сколько надо отдыхать, чтобы не болеть и дольше жить

РИА Новостивчера в 01:00
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Происшествия

В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 11:59
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Снос бюста Жукова в Харькове попал на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых националисты в Харькове сносят с постамента бюст маршалу Георгию Жукову.
Обновлено в 09:57
Политика

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
Обновлено в 08:28
Наука

Ученые нашли связь между варикозом и уровнем интеллекта

Группа российских исследователей из Института цитологии и генетики в Новосибирске заявила, что между варикозом и уровнем интеллекта существует связь, о которой ранее не было известно.
Обновлено вчера в 20:13
Религия

В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Происшествия

СК заинтересовался стаями бездомных собак в Подмосковье

Следователи инициировали доследственную проверку после сообщений СМИ о массовых скоплениях бродячих собак, которые держат в страхе жителей нескольких городов Подмосковья, сообщает областной главк СКР в воскресенье, 2 июня.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло

Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 09:35
Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов

Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Пир заключенных в орловской колонии проверят прокуратура и ФСИН

Обновлено в 05:53
Футбол

«Локомотив» не будет продлевать контракт с Тарасовым и может подписать Гацкана

По информации «Спорт-Экспресс», москвичи сообщили 32-летнему футболисту, что не будут продлевать с ним истекший 31 мая контракт.
Обновлено в 11:26
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия

Три человека пострадали при взрыве газа в Муроме

Обновлено в 06:28
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе

На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
Обновлено в 10:57
Единоборства

Василий Уткин выступил от имени «московского толстячества»

От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.
Обновлено в 10:28
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Политика

Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее

Обновлено в 11:43
Футбол

«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов

Обновлено в 05:32
Политика

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик

Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Два истребителя ВВС Сингапура были подняты по тревоге

Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были подняты по тревоге для сопровождения пассажирского самолёта авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

Xiaomi Mi 3D Cinema Headset — домашний кинотеатр в виде шлема виртуальной реальности

Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес

Валерия прокомментировала фото Подольской в серебристом платье

Наталья Подольская опубликовала в соцсети фото, на котором она изображена в коротком серебристом платье.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции

В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Театры

Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

В Уфе на 61-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Китай испытал новую ракету с десятью независимыми боеголовками

Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog.
Обновлено в 10:26
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