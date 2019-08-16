Наука
Ученые смоделировали последствия ядерной войны на планетеРоссийская газета вчера в 14:38
Результаты исследования свидетельствуют о "катастрофических последствиях ядерной войны", заявили эксперты. Они отметили, что полученные данные в целом подтверждают прогнозы широкого круга гораздо менее сложных моделей, которые использовались в 1980-х годах.
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Ученые рассказали, какие последствия ожидают Землю в случае ядерной войны России с США
Naked Scienceвчера в 16:59
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Политика
В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса
Обновлено 15 августа в 18:01
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Политика
Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено 15 августа в 02:40
Футбол
«Рубин» может весь сезон играть на «Центральном»
Как сообщает «Спорт Бизнес Online», из-за проведения чемпионата мира по рабочим профессиям World Skills на «Казань Арене» попросту не успеет восстановиться газон до конца сезона-2019/20.
Обновлено в 04:09
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря вблизи рек.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
Работа электронной системы службы таможенного и пограничного контроля (СТПК), которая вышла из строя в ряде международных аэропортов США, восстановлена в аэропорту Вашингтона Даллес, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Пилот, посадивший А321 в поле, забрал на память початок кукурузы
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Врач посоветовал россиянам не пичкать детей лекарствами
Врач-педиатр Николай Соботюк заявил, что российские родители "пичкают лекарствами" детей с температурой, вместо того, чтобы дать иммунитету справится с инфекцией, передает портал "Медикфорум".
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Глава МИД Польши объяснил размещение войск США «сдерживанием» России
Размещение американских войск в Польше окажет важную роль в сдерживании России, заявил глава польского МИДа Яцек Чапутович.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Полицейский напал на кандидата в депутаты Петербурга
Полиция выясняет, что привело к проблеме между сотрудником правоохранительных органов и кандидатом в депутаты, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 04:45
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Гаджеты
Чем нас удивит новый iPhone 11?
Обновлено в 04:11
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 показали на сайте регулятора
В сети показали свежие фотографии новейшего смартфона Redmi Note 8. По внешнему виду предложенный девайс имеет множество одинаковых черт с моделями K20 и K20 Pro.
Обновлено в 04:11
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Космос
В NASA определились со штаб-квартирой новой программы по освоению Луны
Штаб-квартира новой программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны будет расположена в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:05
Авто
Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:35
Общество
Развязка на Федюнинского-Монтажников и участок ТКАД открыты в Тюмени
В канун 75-летия со дня образования Тюменской области заключены работы на двух объектах – на пересечении Тюменской кольцевой автомобильной дороги с автодорогой Тюмень - Боровский - Богандинский и на пересечении Тюменской кольцевой автомобильной дороги с улицей Монтажников, и это сделало проезд по кольцу еще более быстрым и удобным.
Обновлено в 02:48
Здоровье
Волгоградцам назвали 7 причин пить кефир каждый день
Кефир часто советуют пить после лечения антибиотиками и расстройств ЖКТ, чтобы восстановить микрофлору кишечника.
Обновлено вчера в 13:53
Авто
В России разрешили использовать автономера компактного размера
Обновлено в 00:54
Футбол
«Барселона» без Месси проиграла в первом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб
Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:41