Наука

Ученые смоделировали последствия ядерной войны на планетеРоссийская газета вчера в 14:38

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Результаты исследования свидетельствуют о "катастрофических последствиях ядерной войны", заявили эксперты. Они отметили, что полученные данные в целом подтверждают прогнозы широкого круга гораздо менее сложных моделей, которые использовались в 1980-х годах.
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