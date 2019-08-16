Армия и оружие
Ученые смоделировали последствия ядерной войны на планетеРоссийская газета 14:38
Результаты исследования свидетельствуют о "катастрофических последствиях ядерной войны", заявили эксперты. Они отметили, что полученные данные в целом подтверждают прогнозы широкого круга гораздо менее сложных моделей, которые использовались в 1980-х годах.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по отпечатку пальца
Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца.
Обновлено в 07:32
Здоровье
Шестилетний мальчик никогда не ел из-за редкой болезни
Обновлено в 21:13
Экономика
Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина
Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Авто
Новая Toyota Corolla получила спецверсию Nightshade Edition
Выпускаемая в черном, серебристом или белом цвете, Corolla Nightshade Edition оценивается от 22 290 долларов США или порядка 1,47 млн рублей за хэтчбек и 22 750 долларов США (1,5 млн рублей) за седан.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Энергетика
«Роснефть» подала заявку на конкурс по Западно-Иркинскому участку
"Роснефть" подала заявку на участие в конкурсе по Западно-Иркинскому участку, условиям которого могла соответствовать только она одна, сообщили "Интерфаксу" источники в Роснедрах.
Обновлено в 10:31
Культура
Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокаду
Общественники обратились в Генпрокуратуру с требованием заблокировать аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, где она смеется и называет себя блокадницей.
Обновлено в 05:07
Политика
Трамп хочет купить у Дании Гренландию для освоения ресурсов
Президент США Дональд Трамп хочет купить у Дании Гренландию.
Обновлено в 00:05
Гаджеты
В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3
Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.
Обновлено в 09:44
Общество
У главы Мосгордумы нашли пентхаус за 95 миллионов
Героем очередного расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального стал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, у которого борцы с коррупцией нашли пентхаус в центре столицы на семь комнат.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах
Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.
Обновлено в 20:18
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено в 14:25
Футбол
«Зенит» победил «Ахмат» в молодежном первенстве России
Матч прошел в рамках шестого тура молодежного первенства России. На поле встретились «Зенит» и «Ахмат».
Обновлено в 14:28
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено в 18:30
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.
Обновлено в 20:02
Космос
Космоплан Dream Chaser запустят ракетой Vulcan
Sierra Nevada Corp планировала использовать для его вывода на орбиту ракеты Atlas V, Delta IV Heavy и Falcon Heavy.
Обновлено в 06:25
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49