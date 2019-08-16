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Политика Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней Министерство торговли США разрешит американским компаниям продавать китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее гаджетов, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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