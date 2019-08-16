Наука
Ученые смоделировали последствия ядерной войны на ЗемлеСтрана Советов on-line 05:20
Ученые из американского Университета Рутгерса в Нью-Джерси смоделировали реакции климата нашей планеты на глобальную ядерную войну. Исследователи использовали передовую, 4D-версию «Климатической модели атмосферы».
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Ученые рассказали, какие последствия ожидают Землю в случае ядерной войны России с США
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