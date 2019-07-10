Наука

Ученые разработали новый способ похуденияГазета.Ru 03:55

Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress. Согласно исследованию, людям, страдающим лишним весом, необходимо сосредоточиться на укреплении мышц, а не на борьбе с жиром.
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Дело не в жире: полным людям посоветовали худеть по-другому

Medical Noteвчера в 07:41

Ученые из США назвали укрепление мышц лучшим способом похудения

Medikforum.ruвчера в 10:24

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Российская газета00:06

О новом подходе к похудению рассказали учёные

Питерские заметкивчера в 10:47

Ученые нашли новый способ эффективного похудения

Известия00:55

Ученые назвали «неожиданный» способ похудения

URA.Ru04:18

Ученые рассказали об эффективном способе похудения

РИА Новости04:26
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Политика

Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским парад

Премьер-министр Украины Гройсман на заседании Кабмина в среду, 10 июля, поручил Минфину и Минобороны найти дополнительные средства для проведения военного парада на День независимости.
Обновлено в 05:23
Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО

Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Авто

Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.
Обновлено в 05:18
Футбол

Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Здоровье

Врачи: у многих женщин есть проблема со здоровьем, которой они стесняются

Обновлено в 06:00
Авто

В России средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев

Обновлено в 05:09
Кино

«Король Лев»: первые зрители назвали фильм визуальной магией

Журналисты назвали картину "уникальным визуальным опытом", "визуальной магией" и "техническим достижением", сравнили ремейк "Короля Льва" с документальным фильмом о природе, похвалили музыку и озвучку.
Обновлено в 06:13
Происшествия

На Красной площади задержали митингующих крымских татар

В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Происшествия

Самолет из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги

Обновлено в 06:27
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Исчез фигурант уголовного дела о разбое сотрудников ФСБ

СМИ узнали, что в деле о разбое сотрудников ФСБ, по которому проходят уже 15 человек, речь идет о хищении около 140 миллионов рублей.
Обновлено в 03:39
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Хоккей

Клуб КХЛ «Локомотив» подписал контракт с канадским нападающим Рэтти

Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" подписал соглашение с канадским форвардом Таем Рэтти.
Обновлено в 05:09
Политика

России вручили ноту протеста из-за салюта в честь освобождения Таллина

Представитель российского посольства в Эстонии был вызван в МИД из-за салюта по случаю освобождения Таллина от фашистов советскими войсками.
Обновлено в 06:04
Политика

Зеленский назначил нового губернатора Киевской области

Президент Украины назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.
Обновлено в 05:32
Наука

Астронавты смогут печатать кожу и кости прямо в космосе

Чтобы биопечать клеток кожи могла быть возможна при измененной гравитации, ученые сгущали плазму крови человека растительным материалом.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

РФ и САР обеспокоены снижением потока покидающих «Рукбан» беженцев

Обеспокоенные снижением количества покидающих лагерь «Рукбан» беженцев Россия и Сирия вновь призвали США одуматься.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Политика

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян

«Казалось бы, не так много — 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,2%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным», — сказал Кудрин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 06:43
Футбол

В интернете опубликованы фотографии красной формы «Зенита»

Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика

МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI

«По результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров», — говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

Обновлено в 05:08
Политика

Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякам

Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Политика

Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова ответила подписчице, которая обозвала её

Кожевникова разместила совместный снимок с малышом, признавшись, что не хочет показывать лицо мальчика.
Обновлено в 04:02
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