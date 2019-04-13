Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиковРоссийская газета 00:33

Ученый пояснил, что завтрак является "проблемным" приемом пищи для людей с сахарным диабетом второго типа. И лучший выход из ситуации - отдать предпочтение жирам.
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Учёные выяснили, что диабетикам важно есть яйца на завтрак

Версия.Инфо11 апреля в 21:00

Больше жира, меньше углеводов: диетолог определил лучший вариант завтрака для диабетиков

Medikforum.ruвчера в 10:12

Яйца назвали идеальным завтраком для диабетиков

News.ru02:23

Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом

Известия02:38

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

РИА Новости03:23

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Российская газета00:33

Медики назвали оптимальный завтрак для людей с диабетом

REGNUM06:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:17, Ашберн
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Можно ли завести с толкача машину с АКПП

Результат всегда один - машина не заводится.
Обновлено вчера в 01:42
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Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
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В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центров

В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей.
Обновлено в 04:49
Общество

Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»

Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
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Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку

Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
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Кино

Тизер нового эпизода «Звездных войн» появился в Сети

Девятый эпизод фантастической киносаги «Звездные войны» получил название «Восхождение Скайуокера».
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Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров

Обновлено в 05:28
Наука

Видео поедания гигантскими мокрицами туши аллигатора появилось в Сети

Учёные решили понаблюдать, как семейство мокриц Armadillidiidae, размер которых достигает 76 сантиметров, находит и поедает мертвого аллигатора на морском дне.
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Армия и оружие

Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров

В пресс-службе Черноморского флота рассказали детали выполнения учебно-боевых задач кораблями во время маневров и назвали учения НАТО «Морской щит-2019» «хорошим подспорьем» для своих маневров, передает «РИА Новости».
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Тюмени началась контртеррористическая операция

Обновлено вчера в 15:25
Кино

Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая

Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Здоровье

Вопрос об ограничении продажи алкоголя исключили из повестки Госсовета

Агентство стратегических инициатив (АСИ) решило исключить вопрос об ограничении оборота «вредных» продуктов из предложений к Госсовету по направлению социальной политики.
Обновлено в 04:00
Спорт

Евгения Медведева назвала минувший сезон жестким и переломным

Обновлено в 06:30
Происшествия

Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе

Обновлено в 06:41
Общество

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Обновлено вчера в 10:30
Общество

Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин

Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 06:53
Футбол

Щенников проведет 300-й матч в составе ЦСКА

Футболист армейцев проведет 300-й матч в составе ЦСКА. Игрок выйдет в стартовом составе на эту встречу.
Обновлено в 06:33
Политика

Отряд кораблей ВМС Таиланда впервые за 15 лет прибыл во Владивосток

Отряд боевых кораблей ВМС Таиланда в составе двух фрегатов прибыл по Владивосток впервые за 15 лет.
Обновлено в 03:40
Автоспорт

Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая

Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
Обновлено в 01:09
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 04:33
Единоборства

Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой

Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.
Обновлено в 04:25
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено вчера в 14:59
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
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Происшествия

Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего

Обновлено вчера в 21:41
Общество

Установлено место, где Шекспир работал над «Ромео и Джельеттой»

Историку Джеффри Маршу удалось установить точное место в Лондоне, где жил Уильям Шекспир во время работы над знаменитой трагедией «Ромео и Джульетта».
Обновлено в 07:02
Общество

Роскомнадзор заблокировал ярославский сайт из-за новости о Путине

Главред 76.ru Ольга Прохорова сообщила, что Роскомнадзор исполнил требование Генпрокуратуры и заблокировал доступ к сайту.
Обновлено в 05:50
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