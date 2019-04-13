Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетомРИА Новости 03:23
Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, сообщает портал Medical Xpress. Исследователи провели двухдневный эксперимент на добровольцах.
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