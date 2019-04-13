Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиковРоссийская газета 00:33

Ученый пояснил, что завтрак является "проблемным" приемом пищи для людей с сахарным диабетом второго типа. И лучший выход из ситуации - отдать предпочтение жирам.
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Учёные выяснили, что диабетикам важно есть яйца на завтрак

Версия.Инфо11 апреля в 21:00

Больше жира, меньше углеводов: диетолог определил лучший вариант завтрака для диабетиков

Medikforum.ruвчера в 10:12

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

РИА Новости08:32

Яйца назвали идеальным завтраком для диабетиков

News.ru02:23

Ученые назвали идеальный завтрак для больных диабетом

Телеканал 360°07:54

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Российская газета00:33

Медики назвали оптимальный завтрак для людей с диабетом

REGNUM06:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
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Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
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Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
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Происшествия

Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

Обновлено в 00:49
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
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Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Здоровье

Французские ученые обнаружили канцерогены в бытовой химии

Французские эксперты смогли определить влияние бытовой химии, в том числе средств для мытья посуды, на здоровье людей.
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Армия и оружие

Корабли НАТО завершили учения «Морской щит» в Черном море

В Черном море завершены учения «Морской щит — 2019», в которых принимали участие корабли постоянной морской группы НАТО, заявил командующий группой, командир нидерландского корабля Evertsen Будевейн Бутс.
Обновлено в 06:29
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Политика

Парусник «Седов» продолжает свой рейс, несмотря на препоны русофобов

Власти Таллинна сожалеют о решении МИД в отношении "Седова" >> В пятницу, 12 апреля, стало известно, что польские власти запретили российскому учебному паруснику "Седов", направлявшемуся в порт Гдыня, заход в территориальные воды республики.
Обновлено в 08:30
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Общество

Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы

Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

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В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Наука

Химики впервые синтезировали малые циклодекстрины

Японские химики впервые синтезировали малые циклодекстрины, которые состоят из трех и четырех звеньев глюкозы.
Обновлено вчера в 02:30
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах

Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Андрей Разин обвинил Пугачеву в «уничтожении артистов»

Обновлено в 08:22
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА и уедут в НХЛ

Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский СКА. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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Отец Неймара: «Золотой мяч» не является главной целью для сына

Отец форварда «ПСЖ» Неймара заявил, что выигрыш «Золотого мяча» не является самоцелью для его сына. «Золотой мяч» — не главная цель для нас.
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Музыка

Тверской певец Александр Евдокимов участвует в проекте «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»

На телеканале «Россия 1» запущен уникальный по зрелищности проект – «Ну-ка, все вместе».
Обновлено вчера в 08:12
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Мать 13-летнего ребёнка, перенёсшего рак мозга, доказывает его право на инвалидность

Пять лет назад у Антона Потехина из Улан-Удэ диагностировали рак мозга.
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Политика

МИД: США не оставляют попыток свергнуть Мадуро

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что американская сторона все еще пытается свергнуть действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие

Стариков уверен, что США перекинет боевиков ИГ ближе к РФ

Как рассказал Федеральному Агентству Новостей известный общественный деятель Николай Стариков, для многих находящихся в Сирии боевиков страна является лишь местом сбора.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Девушка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе

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Гаджеты

Windows после установки обновлений стал медленнее загружаться

Windows после установки обновлений в апреле текущего года начал загружаться медленнее.
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Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

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Котёнок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок по кличке Поппи сумел выжить после получасового цикла в стиральной машинке.
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Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии

Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
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Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая

Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
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Футбол

Дани Алвес может вернуться в «Севилью»

Защитник ПСЖ Дани Алвес получил предложение о смене клубной прописки. Как сообщает L'Equipe, игрок может вернуться этим летом в Севилью.
Обновлено в 06:51
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