Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиковРоссийская газета 00:33
Ученый пояснил, что завтрак является "проблемным" приемом пищи для людей с сахарным диабетом второго типа. И лучший выход из ситуации - отдать предпочтение жирам.
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Больше жира, меньше углеводов: диетолог определил лучший вариант завтрака для диабетиков
Medikforum.ruвчера в 10:12
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