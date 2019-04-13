Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиковРоссийская газета 00:33

Ученый пояснил, что завтрак является "проблемным" приемом пищи для людей с сахарным диабетом второго типа. И лучший выход из ситуации - отдать предпочтение жирам.
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Учёные выяснили, что диабетикам важно есть яйца на завтрак

Версия.Инфо11 апреля в 21:00

Медики назвали оптимальный завтрак для людей с диабетом

REGNUM06:45

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Российская газета00:33

Ученые назвали идеальный завтрак для больных диабетом

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Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

РИА Новости08:32

Больше жира, меньше углеводов: диетолог определил лучший вариант завтрака для диабетиков

Medikforum.ruвчера в 10:12

«Открыли яичницу»: физиолог раскритиковал «идеальный» завтрак для диабетиков

РЕН ТВ09:15
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«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику Моуры

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Москва готова выстраивать сотрудничество с ЕС, видит перспективу формирования большого евразийского партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
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Россиянка Татьяна Каширина триумфально выступила на чемпионате Европы в Батуми. Она обновила два мировых рекорда.
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Юлию Проскурякову впечатлила сила воли Аллы Пугачевой

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
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Политика

Эстония закрыла въезд журналистам ВГТРК за сюжет о «Свидетелях Иеговы»

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Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.
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Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

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Армия и оружие

На Донбассе убит украинский морпех-контрактник

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Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени

Жильцы домов на Амурской улице в Тюмени рассказали, как проходила контртеррористическая операция (КТО) по ликвидации радикалов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).
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The National Interest оценил шансы Китая в войне с США

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Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

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В Фукуоке проходит заключительный соревновательный день командного чемпионата мира.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня

Российские истребители Су-27СМ продемонстрировали взлет во время сильного ливня в рамках тренировки на фоне учений НАТО в Черном море.
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Происшествия

В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
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Экономика

«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию

Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
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Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

В аэропорту Урумчи из-за погоды застряли почти 3,9 тысячи человек

Почти 3900 человек застряли в субботу в международном аэропорту города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР из-за погодных условий, говорится в сообщении компании Xinjiang Airport, которая курирует работу аэропортов СУАР.
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Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
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Лавров: «Блицкриг» США в Венесуэле провалился

Властям США не удался их «блицкриг» по свержению в Венесуэле законной власти, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 08:54
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