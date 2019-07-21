Наука
Ученые рассказали о простом способе хорошо выспатьсяРоссийская газета 07:28
Вместе с коллегами американские ученые проанализировали более пяти тысяч исследований, касающихся влияния на сон теплой и горячей воды. Так была определена оптимальная температура воды. Водные процедуры за полтора часа до сна помимо прочего увеличивают скорость засыпания, в среднем, на десять минут.
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Лучше, чтобы одежда была светлой, однотонной - на ней легче заметить клещей;Как правило, таежные и лесные клещи наползают с растений на уровне голени, колена или бедра и всегда ползут по одежде вверх, поэтому брюки необходимо заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды - в брюки.
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После недавнего дерби, завершившегося победой «Гэлакси» со счётом 3:2, швед сказал, что он лучше не только мексиканца, но и любого другого игрока MLS.
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Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.
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Медведчук рассказал о последствиях для Киева ассоциации с Евросоюзом
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украина "стала нищей" из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и ближайшие 10-15 лет не может быть конкурентоспособной.
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Кокорин рассказал о своём рационе в колонии
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Эксперт прокомментировал слова Зеленского о будущем премьере Украины
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Кремль обнародовал интервью российского президента, которое тот дал еще месяц назад американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну и фрагменты которого вошли в фильм Стоуна «В борьбе за Украину».
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