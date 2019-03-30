Ученые рассказали о причинах частых ночных походов в туалетREGNUM 14:16

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет. То же было характерно для добровольцев, употреблявших много соли, хотя они не всегда страдали от никтурии.

с чего всё началось

Кардиолог отметил, что те добровольцы, которые жаловались на частые ночные походы в туалет, заметно чаще страдали от гипертонии. То же было характерно и для людей, которые употребляли много соли.

Ученые рассказали о причинах частых ночных походов в туалет

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