Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людейРИА Новости 03:03
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.
Читать в источнике
Оценить437
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Футбол
Портнягин и Корян покинули «Локомотив»
Обновлено в 11:34
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» на предсезонном турнире
В воскресенье "Краснодар" и "Ростов" в ходе предсезонного турнира сыграли между собой. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "быков".
Обновлено в 10:17
Музыка
Группа Slayer дала прощальный концерт в Финляндии
Обновлено в 08:38
Политика
Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области
Обновлено в 10:53
Экономика
Почему дотационные регионы не справляются с безработицей
Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Автоспорт
Себастьян Феттель: Почти всё получилось
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Игры
В сети появились нелегальные копии беты Halo: Reach для ПК
Несколько дней назад запустили первый этап тестирования игры Halo: Reach на ПК-платформе.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них.
Обновлено в 06:45
Политика
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
Обновлено в 10:10
Политика
Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20
Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Спорт
Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх в Минске
На первых Европейских играх в Баку в 2015 году сборная России завоевала 164 медали - 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых - и также выиграла общекомандный зачет.
Обновлено в 11:30
Авто
Обзор Vauxhall Vivaro Life 2019
Обновлено в 10:00
Футбол
«Зенит» нацелился на защитника «Гамбурга»
«Зенит» планирует купить бразильского защитника Дугласа Сантоса, выступающего за «Гамбург».
Обновлено в 10:45
Происшествия
На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино
Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
В России утвержден список запрещенных к содержанию животных
В России утвержден список запрещенных к содержанию животных. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено 28 июня в 03:05
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Вице-премьер Дмитрий Козак провёл рабочую поездку в Мурманской области
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак совершил рабочую поездку в Мурманскую область.
Обновлено в 07:42