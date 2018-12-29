Наука

Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца
Известия
вчера в 22:10

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Известиявчера в 22:10

Подробнее о событии

Алкоголь продлевает жизнь людям с больным сердцем, заявляют ученые

РИА Новостивчера в 12:02

Найден способ «оттянуть» смерть от сердечной недостаточности

Вечерняя Москвавчера в 14:44

Учёные рассказали, кому алкоголь может продлить жизнь

Life.ruвчера в 18:28

Определена польза алкоголя для сердца

Lenta.ruвчера в 23:00

Ученые рассказали, кого алкоголь спасет от преждевременной смерти

URA.Ru00:28

Учёные определили полезную для сердца дозу алкоголя

Клопс00:12

Исследование: пожилые люди с больным сердцем, употребляя алкоголь, живут дольше

ТАСС05:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Наука

Математики доказали отсутствие сингулярности в черных дырах

Обновлено вчера в 08:36
Наука

Машинное обучение помогло изучить метаболические процессы

Биоинформатики из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне и Калифорнийского университета в Сан-Диего используют техники машинного обучения для изучения ферментной кинетики и, следовательно, комплексных метаболических процессов.
Обновлено вчера в 09:28
Наука

Новогодние елки предложили переработать в краску и подсластители

Иголки елок, которые обычно отправляются на свалку после праздников, можно переработать и использовать в производстве красок и пищевых добавок.
Обновлено вчера в 15:36
Наука

Ученые обнаружили следы угольного загрязнения в ухе рыбы

Обновлено вчера в 09:39
Наука

Ученые: Лекарство от артрита мешает людям сжигать жир на велотренажере

Оказалось, что препарат мешает людям сжигать жир во время занятий на велотренажере.
Обновлено 27 декабря в 12:29
Наука

Японцы научились соединять металл и пластик без клея

Обновлено в 03:34
Наука

В Лондоне найдено хранилище льда XVIII века

Как сообщает The Guardian, подземное сооружение было построено в 1780-х годах к югу от Риджентс-парка и является самым крупным из известных коммерческих хранилищ льда в Англии.
Обновлено вчера в 08:23
Наука

Инженеры смогли создать кольцевой цинк-ионный аккумулятор

Инженеры под руководством Дженнифер Льюис (Jennifer Lewis) из Гарвардского университета разработали новый метод создания цинк-ионных аккумуляторов, позволяющих задавать им сложную форму, удобную для использования в носимых устройствах.
Обновлено вчера в 12:35
Наука

Секрет контроля репликации ДНК раскрыли биологи

Обновлено в 01:05
Наука

Учёные идентифицировали белки и липиды мамонта

Обновлено 26 декабря в 07:24
Наука

Эксперты приблизились к пониманию принципов работы памяти

Как выяснили эксперты, гиппокамп способен контролировать память лишь частично, но в случае его повреждения у человека могут появиться трудности с воспроизведением событий.
Обновлено 27 декабря в 04:16
Наука

Ученые обнаружили способ побороть старение мозга

Обновлено вчера в 00:05
Наука

Ученые: Пассивное курение приводит к аритмии сердца и внезапной смерти

Ученые из США провели исследование пассивного курения на мышах.
Обновлено 27 декабря в 12:36
Наука

Ученые выяснили происхождение метана на Крайнем Севере

"Авторы изучили побережье и шельф Карского моря и выяснили, что в подземных льдах из углеводородных газов преобладает метан, а его содержание в образцах различается в сотни раз", - рассказали в ТюМГУ.
Обновлено вчера в 03:24
Наука

В Бразилии обнаружили самую редкую в мире птицу

Обновлено вчера в 06:28
Главное