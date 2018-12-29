Наука
Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца
Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердцаИзвестиявчера в 22:10
Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Известиявчера в 22:10
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