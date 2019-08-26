Наука
Капитал страныУпотребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Ученые-исследователи UMass Amherst впервые начали изучать влияние потребления масла для жарки на воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) и рак толстой кишки на животных моделях.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Учёные рассказали, какой способ приготовления пищи приводит к возникновению рака
Газета Кемерова10:29
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
Политика
Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне
Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Вечерняя Москва 11:59
Шоу-бизнес
Пугачева назвала свою преемницу
Народная артистка СССР Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
ФАН 20:34
Технологии
Протестный Гонконг выявил утечку личных данных митингующих в Telegram
Протестующие в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.
Pravda.Ru 08:42
Политика
Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
«Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы», — уточнила она в Twitter.
Московский Комсомолец 03:01
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Российская газета 02:31
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 07:01
Политика
Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
Авто
ГК «Автомир» открыла новый салон Haval в Ярославле
Журнал Авто.ру 11:20
Политика
Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе
Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.
Известия 20:30
Здоровье
Психиатры оправдали бупропион
Медики отказались признавать антидепрессант наркотиком Как стало известно "Ъ", Российское общество психиатров (РОП) подготовило официальное заключение о том, что антидепрессант бупропион не является наркотиком.
Коммерсантъ 18:58
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Происшествия
В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик
Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Политика
Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»
Берлин и Париж сделают всё, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в скором времени, добавила канцлер ФРГ.
Известия вчера в 13:59
Политика
Лавров: Россия не поднимала вопрос о возвращении в G8
Министр отметил, что Москва об этом узнала из заявлений западных политиков Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не выражала инициативу о возвращении в G8, "никогда ни о чем никого не просила", а узнала об этом из заявлений западных политиков, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:26
Армия и оружие
Специалисты из Китая посетят российский авиаполк в Приморье
В Приморье инспекторы из Китая проверят 22 истребительный авиационный полк Восточного военного округа.
ТК Звезда 20:09
Космос
Гипотеза: ядра мертвых планет могут излучать радиоволны миллиарды лет
Соавтор исследования Александр Вольшан Металлические ядра мертвых планет могут излучать радиоволны в течение от 100 млн до 1 млрд лет.
Хайтек 06:06
Теннис
Касаткина проиграла Конте в первом круге US Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг стартовавшего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США.
ProstoProSport 13:22
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Общество
Минтруд предложил по-новому компенсировать северянам проезд на отдых
«Судами выносится порядка 99% решений от общего количества решений, принятых по данной категории дел, в пользу пенсионеров, осуществивших проезд к месту отдыха за пределы территории Российской Федерации и обратно, в размере стоимости проезда по территории Российской Федерации», — сообщает разработчик.
Парламентская газета 10:03
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Происшествия
Дым от лесных пожаров нарушил работу пожарной авиации в Бразилии
Дым от лесных пожаров накрыл бразильский аэропорт Порту-Велью.
Российская газета 18:19
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от покойного мужа
Стало известно, что ребенка вынашивает суррогатная мать и все медицинские показатели в норме, чего нельзя сказать о вдове, страдающей от депрессивного состояния.
В курсе.ру 06:30
Общество
СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX
Российское ООО "Авиакапитал-Сервис" подало в суд в Чикаго иск против корпорации Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов 737 MAX, пишет издание Financial Times.
РИА Новости 20:27
Общество
Роза Сябитова назвала плюсы дефицита мужчин в России
Вечерняя Москва 03:31