Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить куритьРИА Новости 10:07
Курильщики испытывают гораздо меньше проблем при попытках отказаться от табака, если они бросают курить не поодиночке. К такому выводу пришли британские медики, выступавшие на встрече Европейского общества кардиологов в Лиссабоне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:34, Ашберн
Происшествия
Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве
Обновлено в 19:22
Транспорт
На личные автомобили обязали заполнять путевые листы
Если работник выполняет задание компании на личном автомобиле, то необходимо оформить путевой лист.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
«Интер» заинтересован в подписании полузащитника «Тоттенхэма» Эриксена
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен имеет вариант продолжения карьеры в Италии.
Обновлено в 19:30
Общество
Депутаты Госдумы от Ямала не смогли увеличить свои доходы в 2018 году
Депутат Госдумы Григорий Ледков заработал за 2018 год чуть больше 5 млн рублей (4,5 млн по итогам 2017-го).
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Спорт
Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»
Обновлено вчера в 09:37
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Экономика
Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга
Американская компания Facebook в течение 2018 года потратила на личную охрану ее главы Марка Цукерберга $20 млн, передает CNBC со ссылкой на документы, поданные Facebook в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Обновлено в 20:03
Космос
В России рассекретили детали первой в истории миссии к Луне
В России рассекретили отчет о работе радиотехнического комплекса "Луноход-1" и межпланетной станции "Луна-17", которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Дагестане
Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.
Обновлено в 18:06
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Музыка
Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров
Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
В Германии назвали «кошмаром для НАТО» российские комплексы С-400
Российские зенитно-ракетные системы С-400, представляющие собой одну из самых мощных систем ПВО в мире, стали "кошмаром" для Североатлантического альянса.
Обновлено в 20:30
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Политика
Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы
Обновлено в 20:28
Наука
В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено в 04:43
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 05:52
Финансы
Силуанов заявил о рисках глобальной рецессии
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что риски возникновения глобальной рецессии очень высоки, поэтому России необходимо вводить меры по либерализации экономики.
Обновлено в 19:31
Кино
Скончался режиссер Сергей Страхов
Обновлено в 10:13
Авто
Редкий BMW E30 M3 1988 года выставлен на продажу за 33 333 долларов
В результате стоимость на авто начала увеличиваться. В настоящее время один редкий экземпляр 1988 года выставлен на продажу.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России
Самарские "Крылья Советов" победили казанский "Рубин" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:35
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55