Технологии

Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 летРИА Новости вчера в 20:48

Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
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Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет

РИА Новостивчера в 20:48

Как человечество изменило Землю, рассказали ученые

Газета.Ruвчера в 21:58

Ученые изучили влияние человека на планету за последние 50 лет

РБК02:42

Как изменилась Земля за прошедшие 50 лет. Исследование

Вести.Ruвчера в 23:25

Ученые выяснили, как человечество изменило планету за 50 лет

Российская газета01:57

Стало известно, как человечество изменило планету за 50 лет

Взгляд.ру01:57

За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

Life.ruвчера в 22:18
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Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:59
Общество

Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии

Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Политика

О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве

Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Кино

Скончалась актриса Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла на 81-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Пропавшую 8 марта девушку-следователя нашли мертвой в Новокузнецке

Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией

Обновлено вчера в 21:10
Общество

В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе

В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

«Аэрофлот» отменил десять рейсов на самолетах Superjet 100

Обновлено 09 мая в 13:05
Армия и оружие

Эксперт рассказал о планах Запада по захвату Калининграда

Ранее «ПолитРоссия» приводила слова румынского военного эксперта Валентина Василеску, который констатировал, что планы Запада по захвату Калининграда обернутся фиаско.
Обновлено вчера в 14:34
Общество

В Башкирии за неделю подорожали продукты

В республике подорожали некоторые продовольственные товары. Как сообщает Башкортостанстат, больше всего увеличились цены на лук и гречку.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Арина Шарапова считает, что Сергей Доренко часто ошибался в людях

Обновлено в 02:30
Общество

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Политика

Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

Сейм Латвии принял заявление, в котором говорится, что депортация советскими властями крымских татар в 1944 году — геноцид.
Обновлено вчера в 07:27
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Общество

Космонавты ОАЭ в августе сдадут экзамены на знание МКС

Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов сообщил, что космонавты из ОАЭ, которые проходят подготовку к полёту на Международную космическую станцию (МКС), в августе сдадут экзамены на знание МКС и корабля «Союз».
Обновлено вчера в 21:07
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:51
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Энергетика

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Политика

Адвокат Вышинского собрал в соцсетях сумму для своего залога

Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, собрал сумму для залога, назначенную ему судом, в социальных сетях.
Обновлено в 02:37
Здоровье

Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды

Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты

Родственники погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево 5 мая начали получать компенсации.
Обновлено вчера в 13:20
Наука

В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов

Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено 09 мая в 02:00
Общество

Алексей Сахнин о том, ждет ли нас деспотизм разумных машин

3D-принтеры печатают дома и машины, дешевые беспилотные такси заменяют общественный транспорт.
Обновлено в 02:21
Политика

Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния

Заключенную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния.
Обновлено вчера в 22:43
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Футбол

Гвардиола: «Одна ошибка судьи может решить судьбу титула чемпиона АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что любая мелочь может лишить его клуб чемпионского титула АПЛ.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

В Камбодже Айза Анохина попала в реанимацию

Обновлено вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Рита Дакота защитила беременную жену Вадима Галыгина после критики в Сети

Популярная певица, автор песен и бывшая жена Влада Соколовского ведет активную жизнь в социальных сетях.
Обновлено вчера в 17:00
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