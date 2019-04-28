Наука

Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работеНародные новости 10:22

Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.
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Чем может быть опасно нервное истощение, рассказали учёные

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Медики рассказали о смертельной опасности тромбоза

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Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
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«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ

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На Крымском проезде и на Остоженке произошло подтопление

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Из-за снега в Екатеринбурге застрял автобус с первоклассниками

Как сообщает E1.ru, из-за снежных заносов на дороге застрял автобус с первоклассниками, возвращавшийся в Екатеринбург с экскурсии.
Обновлено в 16:05
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Звезды предупреждают: в общении с коллегами и домочадцами стоит избегать сарказма.
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Происшествия

Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей

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Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира

Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
Обновлено в 16:28
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Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

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Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram фото, на котором позирует вместе с сыном Джозефом, окончившим Университет Пеппердайна в Калифорнии. — написал актер.
Обновлено в 07:25
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
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Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 13:08
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Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

Обновлено в 15:04
Наука

Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде

Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено 25 апреля в 09:18
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В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
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Bloodstained: Ritual of the Night тормозит на Switch, но это будет исправлено к релизу

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Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
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Транспорт

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В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено 26 апреля в 17:14
Космос

В гигантской галактике образовалась гигантская черная дыра

Галактика M87 является местом расположения для сверхмассивной черной дыры, которая извергает две струи материала в космос почти со скоростью света.
Обновлено 26 апреля в 10:45
Шоу-бизнес

Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры

СМИ сообщили о расписке, которая имеется у экс-бойфренда Юлии Началовой Александра Фролова, которая дает ему возможность претендовать на половину квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы, пишет Starhit со ссылкой на отца Началовой Виктора.
Обновлено в 07:16
Общество

В России могут изменить график работы детских садов и школ

Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

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Эрдоган предоставил свою охрану отдыхающему в Турции Зеленскому

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Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

По словам синоптиков, днем 29 апреля ожидается до 12 градусов тепла, а в ночные часы температура составит около нуля градусов в городе, а по области — до –3 градусов.
Обновлено в 04:10
Наука

Употребление хлеба несет малоизученную угрозу здоровью

Пропионат, используемый при производстве хлебобулочных изделий и предотвращающий появление плесени, приводит к гормональным нарушениям и увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета.
Обновлено 26 апреля в 01:11
Происшествия

Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
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Происшествия

Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии

Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
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Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

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Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
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