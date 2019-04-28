Наука
Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работеНародные новости 10:22
Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Происшествия
Появились новые жалобы на проблемы с безопасностью Boeing 737 Max
Авиационные власти США изучают около 10 новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 Max, которые поступили от сотрудников Федерального управления гражданской авиации (FAA) и бывших и действующих сотрудников авиакомпании, пишет Wall Street Journal со ссылкой на правительственных чиновников.
Обновлено в 13:51
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
У границ РФ за неделю замечены 28 иностранных разведчиков
Истребители Воздушно-космических сил России дважды за неделю поднимались в воздух на перехват иностранных разведчиков.
Обновлено в 18:18
Авто
Volkswagen Tayron в марте обошел по продажам Toyota Highlander
Продажи нового кроссовера Volkswagen Tayron в Китае набирают обороты.
Обновлено в 11:59
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
Военные расходы России снижаются второй год подряд
Как говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в результате Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами и расположилась на 6-й строчке в мировом рейтинге.
Обновлено в 19:06
Хоккей
«Каролина» увеличила счет в серии с «Айлендерс»
Обновлено в 18:20
Культура
Шеннен Доэрти возвращается в «Беверли-Хиллз, 90210»
48-летняя скандальная американская актриса Шеннен Доэрти, известная своим сложным характером, сыграет в продолжении культового молодежного "мыла" "Беверли-Хиллз, 90210".
Обновлено в 08:12
Общество
В Сети появилось видео с ползущей к финишу бегуньей
Бегунья не смогла встать после эпичного окончания соревнования.
Обновлено в 15:51
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Футбол
«Спартак-2» и «Тамбов» не смогли выявить победителя
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Новая БМП «Драгун» с модулем БМ100+30 превзошла все машины НАТО
Новая БМП «Драгун», оснащенная боевым модулем БМ100+30 опережает все аналогичные машины НАТО практически по всем характеристикам.
Обновлено в 15:20
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44
Кино
Жан-Люк Годар снимает фильм о «жёлтых жилетах»
Знаменитый режиссёр и один из основателей французской новой волны Жан-Люк Годар объявил о съёмках фильма про движение «жёлтых жилетов».
Обновлено в 18:19
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Fox: неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе
По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у церкви в городе Балтимор в Мэриленде.
Обновлено в 18:28
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР
Кабмин Великобритании разрабатывает пакет мер по противодействию России и Китаю в финансовой и прочих сферах.
Обновлено в 11:06
Энергетика
«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год
Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Общество
Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках
Обновлено в 18:23
Армия и оружие
Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны
В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Екатерина Архарова планирует рожать в Италии
Архарова и Илясов лишь признаются, что счастливы друг с другом. На закрытии ММКФ актриса была более словоохотлива.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Политика
Президент Туркменистана зачитал рэп про коня
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе скачек в честь Дня ахалтекинского скакуна зачитал рэп про жеребенка по кличке Ровач (Благополучный).
Обновлено в 16:38