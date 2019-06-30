Наука

Ученые описали предсмертные переживания человекаИзвестия 02:38

Около 10% людей в опасных ситуациях испытывают особые переживания, или «околосмертный опыт». К такому выводу пришла международная группа из датских, норвежских и немецких ученых. Они представили результаты работы на пятом конгрессе Европейской академии неврологии, сообщает MedicalXpress.
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Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

Российская газета00:19

Ученые рассказали, что чувствуют люди «перед смертью»

ТАСС05:22

Ученые описали предсмертные переживания человека

Известия02:38

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей

РИА Новости03:03

Ученые выяснили, что люди чувствуют перед смертью

ФАН01:39

Каждый десятый человек может испытывать мистические переживания, связанные со смертью - ученые

REF News05:27

Ученые записали предсмертные переживания людей

Газета.Ru07:28
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Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Общество

Мост через Лену повысит транспортную доступность в Якутии до 83%

Строительство мостового перехода через реку Лену в Якутии позволит повысить транспортную доступность в регионе с 20% до 83%.
Обновлено в 06:16
Кино

Умерла актриса Евгения Дембская

Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.
Обновлено в 07:02
Авто

Автоэксперты перевели названия китайских автомобилей

У каждой марки китайских автомобилей есть осмысленный перевод. Подборку опубликовал автомобильный портал «За рулем».
Обновлено в 07:19
Музыка

Николай Носков снова запел после перенесенного инсульта

Известный российский певец Николай Носков возвращается к творческой карьере после того, как перенес инсульт и операцию по удалению тромба в 2017 году.
Обновлено в 02:30
Политика

Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину

В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:07
Политика

Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области

Обновлено в 07:53
Футбол

«Ювентус» объявит о трансфере Де Лигта 1 июля

Ювентус должен объявить о трансфере 19-летнего игрока в ближайший понедельник, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Группа туристов на Эльбрусе попросила о помощи

Группа туристов, в которую входят шестеро ирландцев и четверо россиян, запросила помощи у спасателей на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5,2 тыс. м над уровнем моря.
Обновлено в 08:20
Политика

Матвиенко предложила усилить ответственность за подброс наркотиков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила максимально усилить ответственность правоохранительных органов за подброс наркотиков.
Обновлено в 07:25
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.
Обновлено 28 июня в 19:23
Армия и оружие

Американский эсминец направился в Черное море

Обновлено вчера в 23:47
Политика

Канадский премьер попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо на полях G20 в Осаке.
Обновлено в 07:35
Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря Трампа

Обновлено в 07:35
Политика

Макрон приедет в Россию на празднование Дня Победы в 2020 году

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2020 году прибудет в Россию и примет участие в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Экономика

Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам

В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:50
Общество

Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым

Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

В МЧС рассказали о сложностях ситуации в Тулуне из-за наводнения

Обновлено в 07:58
Политика

У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ

В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес

Любовь Успенская хочет снова стать мамой

О желании стать мамой снова артистка заговорила, отвечая на многочисленные комментарии подписчиков по поводу того, что ей уже пора нянчить внуков.
Обновлено в 07:29
Политика

Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20

Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Тихоокеанскому флоту передали атомный подводный крейсер «Омск»

Во время V Международного военно-технического форума «Армия-2019» Тихоокеанскому флоту передали атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Омск».
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Яна Рудковская стала неузнаваемой после омолаживающих процедур

Яна добавила, что стала выглядеть значительно моложе не только за счет процедур, направленных на борьбу с возрастными изменениями.
Обновлено в 05:00
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Михалика

Обновлено в 07:03
Политика

Генштаб сообщил о снижении числа уклонистов

Еще 24% опрошенных называют военную службу долгом, который нужно отдать государству.
Обновлено в 05:30
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