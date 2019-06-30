Наука
Ученые описали предсмертные переживания человекаИзвестия 02:38
Около 10% людей в опасных ситуациях испытывают особые переживания, или «околосмертный опыт». К такому выводу пришла международная группа из датских, норвежских и немецких ученых. Они представили результаты работы на пятом конгрессе Европейской академии неврологии, сообщает MedicalXpress.
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