Наука
Ученые раскрыли простой способ хорошо выспатьсяСлово и Дело 09:53
Американские исследователи из Университета Техаса установили, как можно в значительной степени улучшить качество сна, а также помочь человеческому организму быстрее заснуть. Как оказалось, учёные из Соединённых Штатов рекомендуют для этого наиболее простой и самый доступный для каждого способ.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:01, Вашингтон
Политика
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне
Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Политика
В «Слуге народа» рассматривают 3-4 кандидатов на должность премьера
Кандидат в депутаты Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в команде уже работают над проектом коалиционного соглашения и приступили к рассмотрению кандидатур на должность премьера.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В ОАЭ женщину оштрафовали за копирование СМС из телефона мужа
Женщину в ОАЭ приговорили к штрафу в 3 тысячи дирхамов (почти 1 тысяча долларов) за то, что она копировала смс-сообщения из мобильного телефона мужа без его согласия, сообщает издание Khaleej Times.
Обновлено в 15:23
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Футбол
Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 13:46
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Зеленский поддержал идею слияния трёх министерств
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживаю идею представителей «Зе!Команды» об объединении Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта Украины.
Обновлено в 14:09
Гаджеты
Умная колонка LG
Первая "умная" колонка от LG с голосовым помощником Алиса от Яндекс поступила в продажу в России.
Обновлено в 09:50
Футбол
Гол Азмуна с пенальти выводит «Зенит» вперед в матче с «Сочи»
Команды проводят матч второго тура РПЛ в Сочи под проливным дождем.
Обновлено в 15:22
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Общество
Какая погода ожидается на неделе в столичном регионе
После ухода господствовавшего над Центральной Россией циклона погода в столичном регионе нормализуется, обещают метеорологи.
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Политика
«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.
Обновлено в 14:33
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Обновлено вчера в 07:00
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Гаджеты
Новый Honor 9X получит «стенопробивной» Wi-Fi
На сегодняшний день достоверно известно, что у Honor 9X расположение сканера будет устроено так же, как и в 20-й модели Honor.
Обновлено в 11:43
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Космос
Индия настроена на повторную попытку запуска корабля на Луну
Обновлено в 13:11
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
В СМИ заявили, что Израиль способен обойти С-300 и отключить российские БПЛА
В издании «Свободная пресса» вышел материал, в котором со ссылкой на зарубежных экспертов заявлено, будто бы Израиль способен в любой момент «отключить» российские БПЛА и обойти оборону зенитных ракетных комплексов С-300, находящихся в Сирии.
Обновлено в 03:10
Футбол
РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове
Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Бывшая пассия принца Гарри пригласила на свадьбу Кейт Миддлтон
Бывшая возлюбленная принца Гарри собралась под венец. На церемонию венчания приглашен весь высший свет.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Глава Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»
Гендиректор компании Siemens Джо Кайзер заявил, что удручен тем, что администрация президента США становится лицом расизма и депортации людей из страны.
Обновлено в 08:10
Общество
Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе
Заместителя главы Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку после инцидента в южносахалинском заведении «Сохо».
Обновлено в 10:49
Авто
Один из двух McLaren F1 в версии LM продадут на аукционе в Монтерее
Редчайший McLaren F1 LM будет выставлен на торгах в Монтерее аукционным домом RM Sotheby’s.
Обновлено в 06:42
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали, что пребывание в колонии стало уроком
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, в настоящее время отбывающие тюремные сроки, рассказали, как на их жизненные взгляды повлияло пребывание в колонии.
Обновлено в 11:37