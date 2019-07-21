Наука

Ученые раскрыли простой способ хорошо выспатьсяСлово и Дело 09:53

Американские исследователи из Университета Техаса установили, как можно в значительной степени улучшить качество сна, а также помочь человеческому организму быстрее заснуть. Как оказалось, учёные из Соединённых Штатов рекомендуют для этого наиболее простой и самый доступный для каждого способ.
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Как теплая ванна улучшает сон

Live24вчера в 01:48

Сон улучшает теплая ванна

Соловей.инфовчера в 07:08

Принятие теплой ванны в 40 градусов по Цельсию улучшает засыпание и сам сон

Medikforum.ru11:30

Теплая ванна за 90 минут до сна поможет качественно выспаться

ГЛАС.RUвчера в 10:55

Учёные рассказали, что может сделать любой россиянин, чтобы лучше высыпаться

Ferraвчера в 11:12

Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться

Российская газета07:28

Ученые советуют принимать горячую ванну для лучшего сна

Актуальные Новостивчера в 10:12
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:01, Вашингтон
Политика

ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду

В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне

Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Политика

В «Слуге народа» рассматривают 3-4 кандидатов на должность премьера

Кандидат в депутаты Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в команде уже работают над проектом коалиционного соглашения и приступили к рассмотрению кандидатур на должность премьера.
Обновлено в 12:26
Происшествия

В ОАЭ женщину оштрафовали за копирование СМС из телефона мужа

Женщину в ОАЭ приговорили к штрафу в 3 тысячи дирхамов (почти 1 тысяча долларов) за то, что она копировала смс-сообщения из мобильного телефона мужа без его согласия, сообщает издание Khaleej Times.
Обновлено в 15:23
Футбол

Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Футбол

Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 13:46
Политика

Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Зеленский поддержал идею слияния трёх министерств

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживаю идею представителей «Зе!Команды» об объединении Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта Украины.
Обновлено в 14:09
Гаджеты

Умная колонка LG

Первая "умная" колонка от LG с голосовым помощником Алиса от Яндекс поступила в продажу в России.
Обновлено в 09:50
Футбол

Гол Азмуна с пенальти выводит «Зенит» вперед в матче с «Сочи»

Команды проводят матч второго тура РПЛ в Сочи под проливным дождем.
Обновлено в 15:22
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Общество

Какая погода ожидается на неделе в столичном регионе

После ухода господствовавшего над Центральной Россией циклона погода в столичном регионе нормализуется, обещают метеорологи.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Политика

«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.
Обновлено в 14:33
Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Обновлено вчера в 07:00
Единоборства

Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника

Обновлено в 11:41
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Гаджеты

Новый Honor 9X получит «стенопробивной» Wi-Fi

На сегодняшний день достоверно известно, что у Honor 9X расположение сканера будет устроено так же, как и в 20-й модели Honor.
Обновлено в 11:43
Религия

Богатство и власть не помогут «узреть Бога», считает патриарх Кирилл

Обновлено в 07:20
Политика

Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Космос

Индия настроена на повторную попытку запуска корабля на Луну

Обновлено в 13:11
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

В СМИ заявили, что Израиль способен обойти С-300 и отключить российские БПЛА

В издании «Свободная пресса» вышел материал, в котором со ссылкой на зарубежных экспертов заявлено, будто бы Израиль способен в любой момент «отключить» российские БПЛА и обойти оборону зенитных ракетных комплексов С-300, находящихся в Сирии.
Обновлено в 03:10
Футбол

РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове

Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Бывшая пассия принца Гарри пригласила на свадьбу Кейт Миддлтон

Бывшая возлюбленная принца Гарри собралась под венец. На церемонию венчания приглашен весь высший свет.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Глава Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»

Гендиректор компании Siemens Джо Кайзер заявил, что удручен тем, что администрация президента США становится лицом расизма и депортации людей из страны.
Обновлено в 08:10
Общество

Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе

Заместителя главы Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку после инцидента в южносахалинском заведении «Сохо».
Обновлено в 10:49
Авто

Один из двух McLaren F1 в версии LM продадут на аукционе в Монтерее

Редчайший McLaren F1 LM будет выставлен на торгах в Монтерее аукционным домом RM Sotheby’s.
Обновлено в 06:42
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали, что пребывание в колонии стало уроком

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, в настоящее время отбывающие тюремные сроки, рассказали, как на их жизненные взгляды повлияло пребывание в колонии.
Обновлено в 11:37
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