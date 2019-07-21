Наука
Ученые раскрыли простой способ хорошо выспатьсяСлово и Дело 09:53
Американские исследователи из Университета Техаса установили, как можно в значительной степени улучшить качество сна, а также помочь человеческому организму быстрее заснуть. Как оказалось, учёные из Соединённых Штатов рекомендуют для этого наиболее простой и самый доступный для каждого способ.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:28, Вашингтон
Политика
ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду
Обновлено в 05:41
Политика
Порошенко назвал идейно близкую партию для объединения в парламенте
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" будет готова объединиться со всеми политическими силами в новом парламенте, поддерживающими европейский курс.
Обновлено в 14:06
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Зеленский назвал приоритетные задачи после выборов в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данные экзитполов после закрытия избирательных участков на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 13:22
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Польша планирует модернизировать свои танки Т-72
Власти Польши приняли решение модернизировать стоящие на вооружении республики танки Т-72.
Обновлено в 12:10
Футбол
«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове
«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
Обновлено в 06:33
Происшествия
Пассажир напал с ножом на глухонемых в метро Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге на станции «Пушкинская» пассажир напал с ножом на двух глухонемых. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Премьер-министром Украины, который будет назначен после выборов в Верховную раду, должен стать профессиональный экономист, не занимавший ранее высокие политические посты.
Обновлено в 09:59
Футбол
Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров
Обновлено в 13:20
Единоборства
Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Обновлено в 01:48
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:28
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо
По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено 19 июля в 14:20
Кино
Последние «Мстители» обошли «Аватар» и стали самым кассовым фильмом
«Аватар», вышедший в 2009 году, стал самым кассовым фильмом спустя год после релиза.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Космос
Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС
Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 06:05
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне
Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Политика
Аваков обвинил российские СМИ в пропаганде в пользу партии Медведчука
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что средства массовой информации России и Донбасса развернули пропаганду в день тишины, который предшествовал дню выборов в Верховную раду.
Обновлено в 13:41
Авто
Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров
Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Общество
Вслед за British Airways полеты в Каир приостановила Lufthansa
«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации»,— сообщили в немецкой компании телеканалу (перевод по ТАСС).
Обновлено в 02:16
Футбол
«ОМОН избивал фанатов „Спартака“ без разбора». «Фратрия» назвала вопиющим инцидент в Ростове-на-Дону
Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам матча 2-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.
Обновлено в 12:28
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
На реке под Воронежем столкнулись два катера
Обновлено в 12:00
Политика
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Обновлено в 08:47
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы
Пожар произошел в квартире на верхнем этаже 12-этажного жилого дома на улице Академика Павлова.
Обновлено в 13:17
Общество
Жительница Великобритании решила выйти замуж за канделябр
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Объявлено о закрытии сериала «Воронины»
Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним.
Обновлено в 12:27