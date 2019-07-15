Наука
Ученые призвали людей есть насекомыхГазета.Ru 00:24
Ученые рассказали, почему люди должны начать есть насекомых. Об этом сообщает Frontiers in Nutrition. По словам диетологов, в телах кузнечиков, шелкопрядов и муравьев находится большое количество антиоксидантов и прочих полезных веществ.
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Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Футбол
Самый титулованный футболист нашел новую работу. Опасную, но веселую
Футболист довел число трофеев до 40 и стал самым титулованным футболистом в истории.
Обновлено вчера в 23:45
Кино
Нового «агента 007» сыграет актриса Лашана Линч
Обновлено в 01:25
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Канал Коломойского рассказал, как Россия хотела отравить Харьков
Как отмечается, диверсант из России планировал взорвать водоочистные сооружения, чтобы оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Жителям Кукуевки отказывают в регистрации домов на заповедных землях
В Курской области жители деревни Кукуевка не могут прописаться в принадлежащих им домах, потому что те оказались на территории заповедника после того, как природный комплекс расширили и узаконили новые границы.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
Три человека погибли в результате ДТП в Вилюйском районе Якутии, также есть раненые.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека
В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника
Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме
Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 01:03
Автоспорт
Валттери Боттас: «Такова жизнь, иногда тебе просто не везет»
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги Гран-при Великобритании.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено вчера в 09:42
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции
С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Футбол
Сутормин и Сантос рассказали о своих впечатлениях от дебюта в «Зените»
Новички футбольного клуба «Зенит» Алексей Сутормин и Дуглас Сантос поделились своими впечатлениями после первого матча, сыгранного за сине-бело-голубых.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
FT: Пекин запретил главе Гонконга уходить в отставку
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам несколько раз за последние недели собиралась подать рапорт об отставке, но в Пекине не поддержали ее намерение, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Внеплановая проверка тюменского медцентра выявила финансовые нарушения
Каждый месяц из оборота учреждения за счет незаконной схемы выводились значительные суммы, из категории средств от деятельности, которая приносит доход.
Обновлено в 02:12
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено в 01:11
Футбол
«Краснодар» интересуется форвардом «Лос-Анджелеса» Росси
Как пишет Чемпионат, переговоры о покупке 21-летнего форварда Диего Росси ведет «Краснодара». Футболист является воспитанником «Пеньяроля».
Обновлено в 01:08
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Интернет
Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты
Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36