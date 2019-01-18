Космос
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на ЗемлюРоссийская газета 00:51
Российские исследователи рассказали о возможном столкновении астероида Апофис с Землей в ближайшие 50 лет, с наибольшей вероятностью - в 2068 году. Доклад об этом подготовили на кафедре небесной механики СПбГУ.
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с чего всё началось
До возможного столкновения с Землей в 2068 году астероид сблизится с нашей планетой в 2044 году на 16 миллионов километров, в 2051 году - на 760 тысяч километров и в 2060 году - на 5 миллионов километров. О возможности столкновения Земли с Апофисом в 2068 году ранее предупреждали ученые НАСА.РИА Новостивчера в 20:04
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