Космос

Ученые предупредили об угрозе падения астероида на ЗемлюРоссийская газета 00:51

Российские исследователи рассказали о возможном столкновении астероида Апофис с Землей в ближайшие 50 лет, с наибольшей вероятностью - в 2068 году. Доклад об этом подготовили на кафедре небесной механики СПбГУ.
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Российские ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

До возможного столкновения с Землей в 2068 году астероид сблизится с нашей планетой в 2044 году на 16 миллионов километров, в 2051 году - на 760 тысяч километров и в 2060 году - на 5 миллионов километров. О возможности столкновения Земли с Апофисом в 2068 году ранее предупреждали ученые НАСА.
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Учёные рассказали об угрозе столкновения Земли с астероидом в 2068 году

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Российские ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Газета.Ru03:06

Российские ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

РИА Новостивчера в 20:04
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 03:17, Ашберн
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Обновлено в 02:45
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Космос

Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю

Напомним, обнаруженный в 2004 году астероид Апофис размером с три с половиной футбольных поля (около 325 метров) сразу же привлек внимание астрономов NASA, так как первоначальные расчеты его орбиты указывали на 2,7% вероятности столкновения небесного тела с Землей во время сближения в 2029 году.
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Апофис
Астероид, сближающийся с Землёй, открытый в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Предварительное название 2004 MN₄, имя собственное получил 19 июля 2005 года. После январского прохождения астероида мимо Земли в 2013 году специалисты лаборатории реактивного движения NASA заявили, что возможность столкновения с Землёй в 2029 году исключена, а в 2036 году - чрезвычайно маловероятна.
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