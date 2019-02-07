Наука

Ученые предупредили о климатическом хаосе на ЗемлеРоссийская газета 10:03

Исследователи из Университета Макгилла (Канада) смоделировали сценарий изменения климата, учитывая нынешнюю политику государств и работу международных организаций, и пришли к выводу, что таяние льдов может спровоцировать непредсказуемые изменения температур в разных точках планеты, передает EurekAlert.
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с чего всё началось
Исследователи из Университета Макгилла (Канада) смоделировали сценарий изменения климата, учитывая нынешнюю политику государств и работу международных организаций, и пришли к выводу, что таяние льдов может спровоцировать непредсказуемые изменения температур в разных точках планеты, передает EurekAlert
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