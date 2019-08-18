Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетянРИА Новости 12:49

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science. Модель показывает, что увидят астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет, глядя на Землю в телескопы.
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Ученые показали, как Землю могут видеть инопланетяне

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News.ru13:29

Ученые показали Землю глазами инопланетян

РИА Новости12:49
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