Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетянРИА Новости вчера в 12:49
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science. Модель показывает, что увидят астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет, глядя на Землю в телескопы.
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Происшествия
На северо-западе Москвы из храма украдены иконы и золотые изделия
Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что речь идет о храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве постройки 1652 года.
Обновлено в 00:58
Общество
К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска
Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено вчера в 17:17
Технологии
Ученые назвали 6 признаков, указывающих на проблемы с азартными играми
Британские ученые из Королевского колледжа психиатров назвали 6 признаков, указывающих на проблемы с азартными играми.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Родственница рассказала о проблемах убитой под Ульяновском семьи
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие
В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском
Найдены «доказательства» участия военных из России в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 01:23
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Почти два миллиона человек вышли на протесты в Гонконге
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В ДТП под Самарой погибли три человека
ДТП с участием трех автомобилей произошло под Самарой.
Обновлено вчера в 16:15
Наука
Названы последствия ядерной войны между РФ и США
Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 09:47
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено 17 августа в 14:14
Авто
Представлен 1200-сильный электрический суперкар Draco GTE
Гиперкар под капотом прячет четыре электрических мотора, которые развивают суммарную мощность 1200 л.с. и 8 800 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 13:00
Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый рейс
В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
Обновлено вчера в 05:10
Здоровье
Британец узнал причину кашля и умер через 16 дней
Обновлено в 00:50
Экономика
Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Минприроды предложило реформировать систему ответственности производителей за отходы.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 01:25
Финансы
Россия вошла в топ-5 стран по объему золотовалютных резервов
Россия впервые за восемь лет вошла в топ-5 стран в мировом рейтинге по показателям золотовалютных резервов, заняв пятое место.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено 17 августа в 03:52
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Ребенка ищут волонтеры и военнослужащие Росгвардии Пятилетняя Зарина Авгонова пропала в поселке Степановка Вознесенского района Нижегородской области, сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".
Обновлено в 00:11