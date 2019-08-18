Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетянРИА Новости вчера в 12:49

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science. Модель показывает, что увидят астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет, глядя на Землю в телескопы.
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Ученые показали, как Землю могут видеть инопланетяне

Московский Комсомолецвчера в 14:44

Ученые показали возможную модель Земли с других планет

РБКвчера в 16:09

Ученые показали модель Земли глазами инопланетян

Газета.Ruвчера в 16:44

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Lenta.ruвчера в 15:14

Учёные показали возможную модель Земли при изучении её с других планет

RT на русскомвчера в 16:43

Астрофизики показали, как видят Землю инопланетяне

News.ruвчера в 13:29

Ученые показали Землю глазами инопланетян

РИА Новостивчера в 12:49
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
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Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью

В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек.
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Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
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Сын Валерии женился втайне от семьи

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
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Происшествия

ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области

По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
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Экономика

В России МРОТ могут увеличить на 850 рублей

В России с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) может быть увеличен на 850 рублей, до 12 130 рублей.
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Экономика

Таджикистан бежит впереди перевода

Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.
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Политика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
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Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»

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Армия и оружие

В России введут наказания за продажу военной формы

В России могут ввести наказания за несанкционированную продажу армейского обмундирования.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Ливень затопил красноярский ТЦ «Мега»

Во время ливня, который обрушился на Красноярск вечером 18 августа, водой залило торговый центр «Мега» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 27.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Здоровье

Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер

Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие

Истребители ТОФ вступили в воздушный бой в стратосфере

Обновлено вчера в 21:15
Общество

В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс

Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

На Белоярской АЭС снова отключился энергоблок

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 отключился из-за сигнала о неполадке в воскресенье, 18 августа.
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Теннис

Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мира

Обновлено вчера в 18:40
Политика

Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
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Происшествия

Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Обновлено вчера в 17:57
Общество

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Президенты России и Франции обсудят ситуацию в Сирии и на Украине

Ситуацию в Сирии и на Украине сегодня могут обсудить главы России и Франции.
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Авто

В драг-битве сошлись четыре «заряженных» спорткара

На ютуб-канале «CarWow» показали гонку на прямой между Toyota Supra, Porsche Cayman GTS, Audi TT RS и Alpine A110.
Обновлено 17 августа в 23:50
Единоборства

Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
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Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»

Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы. Команды проведут матчи 22 и 29 августа.
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Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае

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Музыка

Бледный проведет в Таре Сибирский фестиваль искусств

В городе Тара Омской области прошла первая рабочая встреча инициативной группы Сибирского фестиваля искусств с представителями областного правительства и районной администрации, сообщает tp-tara.ru.
Обновлено вчера в 21:23
Футбол

СМИ: «Атлетико» отозвал свою жалобу на «Барселону» и Гризманна

Как отмечается, в федерации футбола Испании даже не выслушали позицию Гризманна, так как «Атлетико» отозвал свою жалобу.
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Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

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Авто

В Норвегии замечен первый электромобиль Mazda

Тестирование автомобиля проводилось на дорогах в Норвегии.
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Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

Обновлено вчера в 15:35
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