Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетянРИА Новости вчера в 12:49
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science. Модель показывает, что увидят астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет, глядя на Землю в телескопы.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика
Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью
В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
В России МРОТ могут увеличить на 850 рублей
В России с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) может быть увеличен на 850 рублей, до 12 130 рублей.
Обновлено 16 августа в 08:44
Экономика
Таджикистан бежит впереди перевода
Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Космос
Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»
Обновлено 17 августа в 06:15
Армия и оружие
В России введут наказания за продажу военной формы
В России могут ввести наказания за несанкционированную продажу армейского обмундирования.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Ливень затопил красноярский ТЦ «Мега»
Во время ливня, который обрушился на Красноярск вечером 18 августа, водой залило торговый центр «Мега» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 27.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Здоровье
Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер
Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Истребители ТОФ вступили в воздушный бой в стратосфере
Обновлено вчера в 21:15
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
На Белоярской АЭС снова отключился энергоблок
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 отключился из-за сигнала о неполадке в воскресенье, 18 августа.
Обновлено вчера в 10:11
Теннис
Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мира
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Президенты России и Франции обсудят ситуацию в Сирии и на Украине
Ситуацию в Сирии и на Украине сегодня могут обсудить главы России и Франции.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
В драг-битве сошлись четыре «заряженных» спорткара
На ютуб-канале «CarWow» показали гонку на прямой между Toyota Supra, Porsche Cayman GTS, Audi TT RS и Alpine A110.
Обновлено 17 августа в 23:50
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 01:25
Футбол
Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»
Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы. Команды проведут матчи 22 и 29 августа.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае
Обновлено вчера в 17:03
Музыка
Бледный проведет в Таре Сибирский фестиваль искусств
В городе Тара Омской области прошла первая рабочая встреча инициативной группы Сибирского фестиваля искусств с представителями областного правительства и районной администрации, сообщает tp-tara.ru.
Обновлено вчера в 21:23
Футбол
СМИ: «Атлетико» отозвал свою жалобу на «Барселону» и Гризманна
Как отмечается, в федерации футбола Испании даже не выслушали позицию Гризманна, так как «Атлетико» отозвал свою жалобу.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Авто
В Норвегии замечен первый электромобиль Mazda
Тестирование автомобиля проводилось на дорогах в Норвегии.
Обновлено вчера в 14:16
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35