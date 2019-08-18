Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетянРИА Новости 12:49
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science. Модель показывает, что увидят астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет, глядя на Землю в телескопы.
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Военные Алексей Чебанов и Николай Зверев случайно осуществили запуск ракеты Х-29ТД, из-за чего был разрушен ангар, оборудование и еще две ракеты.
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