Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетянРИА Новости 12:49

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science. Модель показывает, что увидят астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет, глядя на Землю в телескопы.
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Учёные показали возможную модель Земли при изучении её с других планет

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Ученые показали Землю глазами инопланетян

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