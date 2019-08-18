Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетянРИА Новости 12:49
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science. Модель показывает, что увидят астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет, глядя на Землю в телескопы.
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Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Футбол
Санчес на следующей неделе пройдет медобследование для «Интера»
По информации источника, 30-летний чилиец прибудет в Милан в начале следующей недели, чтобы пройти медобследование в новой команде.
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Мэр канадской столицы совершил каминг-аут
Обновлено вчера в 19:25
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Автоэксперт назвал пять самых привлекательных бюджетных паркетников
Автоэксперт Дмитрий Попов помог журналистам составить рейтинг из пяти наиболее привлекательных внешне бюджетных кроссоверов.
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Теннис
Кузнецова проиграла Киз в финале турнира в Цинциннати
Обновлено в 15:58
Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
Обновлено в 06:52
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на критику судейства
Причина потери «Зенитом» двух очков в чемпионате России по футболу в матче с «Ахматом» кроется в самом «Зените», а не в предвзятости арбитра, заявил полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков 18 августа, комментируя реплику форварда сборной России и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о позорном судействе во встрече двух команд, передает телеканал «Матч ТВ».
Обновлено в 10:05
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Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Авто
Составлен ТОП-5 интересных концепт-каров АвтоВАЗа, не вышедших в серию
Специалисты портала «Тарантас Ньюс» подготовили ТОП-5 интересных концепт-каров от ВАЗа, не поставленных на конвейер.
Обновлено в 10:20
Авто
Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер
Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Политика
Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне
Обновлено в 11:27
Космос
Госкомиссия одобрила летные испытания «Союза МС» с ракетой «Союз-2.1а»
Ракету вывезут на стартовый комплекс 19 августа Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний космического корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения (РКН) "Союз-2.1а".
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии
Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале в Германии.
Обновлено в 15:41
Общество
Власти Иркутской области подвели итоги наводнений
Потоки воды во время наводнения снесли более 1,3 тысячи домов в Иркутской области — уточненные данные привел губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 02:56
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Происшествия
У Марианских островов произошло мощное землетрясение
У Марианских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила в воскресенье, 18 августа, Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:22
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Политика
Нетаньяху назвал цель визита на Украину
Обновлено в 14:10
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46
Гаджеты
MIUI 10 обзавелась двухфакторной аутентификацией
При обнаружении нового устройства или не совсем стандартного местоположения девайса, пользователь получит уведомление.
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Происшествия
В Самарской области совершил жесткую посадку Як-55
В Самарской области совершил жесткую посадку Як-55. Об этом сообщает телеграм-канал "112".
Обновлено в 06:49
Наука
«Авиалайнер будущего» с двойным хвостом показали в Голландии
Авиакомпания KLM из Нидерландов осенью этого года отмечает свой вековой юбилей.
Обновлено в 12:16
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55