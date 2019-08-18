Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетянРИА Новости 12:49
Модель показывает, что увидят астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет, глядя на Землю через телескопы. Исследователи Корнеллского университета использовали около 10 тысяч снимков Земли, полученных специалистами NASA с помощью спутника Deep Space Climate Observatory.
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