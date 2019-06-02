Здоровье

Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыхаРоссийская газета 02:45

Медики из Университета штата Огайо пришли к выводу, что человеку необходимо минимум три недели отпуска ежегодно, чтобы восстановить силы и поправить здоровье. Оптимально проводить это время у моря или за городом.
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с чего всё началось

Как и сколько надо отдыхать, чтобы не болеть и дольше жить

Чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонных лет, нужно не менее трех недель ежегодного отпуска, выяснили исследователи из Университета штата Огайо. Даже четыре дня без работы положительно сказываются на организме, снижая уровень стресса. А вот слишком длительный отдых вреден.
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