Здоровье
Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыхаРоссийская газета 02:45
Медики из Университета штата Огайо пришли к выводу, что человеку необходимо минимум три недели отпуска ежегодно, чтобы восстановить силы и поправить здоровье. Оптимально проводить это время у моря или за городом.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонных лет, нужно не менее трех недель ежегодного отпуска, выяснили исследователи из Университета штата Огайо. Даже четыре дня без работы положительно сказываются на организме, снижая уровень стресса. А вот слишком длительный отдых вреден.РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Экономика
Российская газовая отрасль приобрела «страховку» от американских санкций
Помимо покупки доли в "Арктик СПГ — 2" и возможной сделки с Toshiba по активам в США, совсем недавно, в апреле, Total заключила также договоренности в рамках американского проекта Driftwood LNG — причем как контракт на покупку СПГ, так и непосредственное участие в капитале компании.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 03:13
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 27
Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.
Обновлено вчера в 07:25
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Единоборства
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Политика
Бортко и Амосов подали документы на участие в выборах губернатора Петербурга
В воскресенье, 2 июня, депутат Госдумы Владимир Бортко и депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов подали в Горизбирком Северной столицы документы для регистрации на выборах губернатора Петербурга.
Обновлено в 05:59
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Вместо домов ребенка в 2023 году на Украине заработают паллиативно-реабилитационные центры.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар
Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Двое мирных жителей ранены в ДНР
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский принял приглашение Трампа прибыть в Вашингтон
Глава США Дональд Трамп передал президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение нанести официальный визит в Вашингтон.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Политика
Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию»
В эфире «4 канала» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» по примеру послевоенной Германии.
Обновлено в 04:02
Политика
Воды Днепра помогут решить проблему блокады Северо-Крымского канала
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил решить проблему с пресной водой в Крыму за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.
Обновлено в 04:59
Политика
Медведев прокомментировал позицию Украины по Минским соглашениям
Стремления Украины по возобновлению Минских соглашений сопровождаются устаревшей и "набившей оскомину риторикой", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:24
Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Антимонопольный комитет Украины ранее предупредил жителей страны, что из-за ограничений поставок из России могут вырасти цены на бензин.
Обновлено вчера в 02:45
Общество
Мест на кладбищах больше нет: что делать с мертвецами
В современном урбанизированном мире с высокой плотностью населения и застройки не оказалось места для мертвецов.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Обновлено вчера в 21:22
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Целующего грудь блондинки Константина Меладзе сняли в баре
Сегодня СМИ облетела фотография, на которой мужчина, похожий на Константина Меладзе, веселится в баре с блондинкой.
Обновлено в 04:15
Происшествия
После взрывов на оборонном заводе в Дзержинске нужно восстанавливать 150 социальных объектов
По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек: из них 44 – сотрудники завода, остальные – жители города, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Авто
Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус
В Кабуле взорвался автобус, в котором находилось самодельное взрывное устройство (СВУ).
Обновлено в 01:22
Политика
Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 01:54
Происшествия
По подозрению в убийстве задержан глава Раменского района
Член «Единой России», 44-летний Андрей Кулаков уже покинул пост главы района.
Обновлено 31 мая в 14:40
Наука
Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа
Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47